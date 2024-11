Pewna awansu z grupy jest Coco Gauff, która ograła Świątek we wtorkowe popołudnie. Polka o miejsce w najlepszej czwórce rywalizuje, choć już nie bezpośrednio z Barborą Krejcikovą. Świątek wygrała z Czeszką, obie mają po dwóch meczach jedną wygraną i jedną przegraną, ale lepszy bilans setów ma na razie Krejcikova. O losach Świątek zadecyduje mecz Gauff - Krejcikova. Tylko wygrana "Coco" zagwarantuje Polce awans do półfinału.

Tabela końcowa grup uzależniona jest od, kolejno, liczby zwycięstw, liczby meczów. Gdy bilans tenisistek jest identyczny, wtedy liczy się bezpośrednia konfrontacja. Gdy taki sam bilans mają aż trzy zawodniczki, wtedy liczony jest wyższy stosunek wygranych setów, a następnie gemów. W ostateczności rozstrzygnąć może ranking WTA.

Wiele scenariuszy...

Jeśli Iga wygra z Kasatkiną, a Krejcikova pokona Gauff, to trzy tenisistki będą miały dokładnie taki sam bilans wygranych spotkań. Wtedy o klasyfikacji decyduje wyżej wspomniany procent wygranych setów. Świątek przegrała seta w starciu z Krejcikovą. I nawet w przypadku wygranej z Kasatkiną 2:0 - jeśli Krejcikova pokona Gauff w (nawet) trzech setach, to bilans setów Krejcikovej i tak będzie lepszy. Będzie wynosił 5-3 na korzyść Czeszki, bilans Świątek tylko 4-3...

Jeżeli Świątek pokona Darię Kasatkinę (która wkroczyła do gry jako rezerwowa, bowiem z turnieju wycofała się Jessica Pegula), wówczas Gauff wystarczy jeden wygrany set, by wygrać grupę. W przypadku porażki Igi - Coco musi pokonać Krejcikovą, by zagwarantować sobie pierwsze miejsce. Porażka Igi i Gauff oznaczałaby, że Coco i Krejcikova mają taki sam bilans, ale Czeszka, jako wygrana bezpośredniej rywalizacji z Coco, wygra grupę (i uniknie w półfinale Aryny Sabalenki). Jeśli Świątek pokona Kasatkiną, to Coco wystarczy tylko wygrany set, bo - przypominamy - Coco pokonała Igę w dwóch setach.

Ostatnie spotkania w ramach grupy pomarańczowej zostaną rozegrane w czwartek (7 listopada). Mecz Świątek został zaplanowany na około godziny 13.30.

Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals | Super Tenis