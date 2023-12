Iga Świątek bez pardonu o Robercie Lewandowskim. Postawiła sprawę jasno, to się jej nie spodobało

Iga Swiatek about the disappearance of the ribbon in Ukrainian colors, her return to the throne, Agnieszka Radwanska's words [INTERVIEW]

Robert Lewandowski przez wiele lat był tak naprawdę jedynym zawodnikiem z Polski, który był doskonale rozpoznawalny w wielu zakątkach świata. Sławę przyniosły mu świetne występy w Bayernie Monachium i trofea zdobywane z tym klubem oraz liczne rekordy. Lewandowski nie miał w ojczyźnie konkurencji i ciężko było się zbliżyć do jego poziomu popularności. Ale od dwóch lat mamy inną gwiazdę sportu, którą jest Iga Świątek. Nie brakuje więc porównań obu zawodników i wydaje się, że to tenisistka cieszy się obecnie większa sympatią fanów.

Iga Świątek o zniknięciu wstążki w ukraińskich barwach, powrocie na tron, głośnych słowach Agnieszki Radwańskiej [WYWIAD]

Świątek o memach z Lewandowskim

W Internecie nie brakuje memów związanych z porównaniem Świątek i Lewandowskiego. W rozmowie z TVN polska tenisistka została zapytana o tę kwestię i zwróciła uwagę, że nie wszystko co z tym związane, przypada jej do gustu. - Z jednej strony niektóre memy są zabawne, ale z drugiej - dużo jest takich memów, które mnie chwalą, a trochę powodują negatywny wydźwięk w stronę Roberta Lewandowskiego i to mi się nie podoba. Robert zrobił tak dużo dla nas sportowców i w ogóle dla całego kraju - powiedziała Świątek.

- Nadal, jak jeżdżę do różnych krajów i ludzie mnie nie poznają, ale jak mówię, że jestem z Polski to ludzie mówią: 'O! Lewandowski, Lewandowski!'. Martwi mnie, że on przez te memy ze mną dostaje trochę hejtu. Wiem, że to jest jakby rozrywka dla kibiców, ale sama myślę o tym, że kiedyś mogłabym być w takiej samej sytuacji, jak on i on niczym sobie nie zasłużył, żeby być w takich memach" - podsumowała polska tenisistka.