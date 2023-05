Iga Świątek - Bucsa TV Transmisja NA ŻYWO Roland Garros Gdzie oglądać mecz Świątek - Bucsa STREAM ONLINE LIVE 30.05.2023 Na jakim programie Iga Świątek mecz w TV dzisiaj Paryż

Iga Świątek już dzisiaj zagra pierwszy mecz w Roland Garros 2023, a rywalką Polki będzie Cristina Bucsa (nr 70). Broniąca tytułu i pozycji numer 1 w rankingu Polka w tym sezonie rozgromiła tę tenisistkę 6:0, 6:1 w styczniowym Australian Open. Mecz Świątek - Bucsa zostanie rozegrany dzisiaj na Philippe-Chatrier, głównej arenie French Open.

Iga Świątek przed pierwszym meczem w Roland Garros jest faworytką numer 1. Musi mieć się jednak na baczności, bowiem w ostatnich 19 latach "jedynki" rankingu odpadały w 1. rundzie Rolanda Garrosa aż 12 razy. W XXI wieku turniejowym "jedynkom" udało się triumfować w Paryżu pięć razy. Belgijce Justin Henin, Amerykance Serenie Williams (2013 i 2015), Rumunce Simonie Halep (2018) oraz Idze Świątek w zeszłym sezonie. Iga Świątek już jutro skończy 22 lata. Oby sprawiła sobie dzisiaj piękny prezent urodzinowy, awansując do 2. rundy.

Iga Świątek przed pierwszym meczem w Roland Garros jest faworytką numer 1, mimo ostatnich porażek w Madrycie (w finale z Aryną Sabalenką) i w Rzymie (krecz w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną. - Przede wszystkim cieszę się, że jestem zdrowa - podkreślała Polka w czasie konferencji prasowej w Paryżu. - Na szczęście mogę rywalizować i będę gotowa na pierwszy mecz. Miałem kilka dni wolnego i wykorzystałam ten czas. Nadal leczę kontuzję uda, ale będę gotowa i to jest dla mnie najważniejsze - dodała Iga Świątek, która nawet nie wiedziała, że w Roland Garros może stracić prowadzenie w rankingu WTA. - Uwielbiam tutaj grać niezależnie od tego, gdzie jestem w rankingu i jakie miałam ostatnio wyniki - stwierdziła Iga.

Iga Świątek przed startem Roland Garros jest faworytką Martiny Navratilovej. - Wszystko zależy od jej zdrowia, a słyszałam, że kontuzja uda okazała się niegroźna. Iga Świątek jest moją faworytką, ale pod warunkiem, że będzie w stu procentach zdrowa - ocenia legendarna Navratilova. Podobnie uważa słynny John McEnroe. - Moją faworytką jest Świątek, bo myślę, że na mączce jest wciąż krok przed wszystkimi. Jednak myślę, że Sabalenka i Rybakina są w stanie zdmuchnąć ją z kortu, bo uderzają bardzo mocno i potężnie serwują, zwłaszcza Rybakiną. Nie wiem, czy będą w stanie to robić wystarczająco długo, ale kobiety grają do dwóch wygranych setów, a nie do trzech. Dlatego myślę, że takie zawodniczki mogą sprawić problemy Świątek - powiedział McEenroe

Igi Świątek pierwszy mecz w Roland Garros zagra zatem dopiero we wtorek. Polka przed spotkaniem z Cristiną Bucsą ma więcej czasu na treningi, a kiedy będzie chciała sprawdzić, co o jej występie w Paryżu piszą kibice, specjalna aplikacja uchroni ją przed nienawistnymi komentarzami. To duży problem w tenisie od dawna. Gwiazdy są często celem ataków internetowych hejterów, którzy wyżywają się na profilach zawodników w mediach społecznościowych (często robią to obstawiający mecze u bukmacherów). Organizatorzy Roland Garros postanowili chronić graczy i stworzyli specjalną aplikację, która filtruje posty. - Będę korzystać z tej aplikacji i uważam, że to świetny pomysł oraz krok w dobrym kierunku - zachwyca się Iga Świątek. - Jestem z pokolenia, dla którego media społecznościowe były obecne, kiedy tylko nauczyliśmy się korzystać z naszych telefonów. To po prostu smutne, że coś co miało nas uszczęśliwić, daje nam coraz więcej negatywnych emocji. Dlatego myślę, że tego rodzaju aplikacje mogą nam pomóc nie martwić się o te rzeczy - dodała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Cristina Bucsa w 1. rundzie Roland Garros 2023 zostanie rozegrany we wtorek 30 maja. Początek meczu Świątek - Bucsa ok. godziny 15.30-16.30 (trzeci mecz od godz. 11.45 po meczach kobiet Bronzetti - Jabeur i mężczyzn Seyboth Wild - Miedwiediew). Transmisja TV z meczu Świątek - Bucsa na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.