Iga Świątek - Elina Switolina O której godzinie? Kiedy mecz w 4. rundzie Miami Open?

Iga Świątek zagra w 4. rundzie Miami Open po zwycięstwie nad Belgijką Elise Mertens. To był drugi mecz Polki z tą rywalką i drugie zwycięstwo naszej tenisistki. Iga Świątek w pierwszym secie bardzo słabo serwowała, co wpłynęło na jej pewność siebie. Roztrwoniła przewagę i wygrała po tie-breaku, a w drugiej partii już kontrolowała przebieg rywalizacji.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Miami Open?

Iga Świątek w 4. rundzie Miami Open zagra Eliną Switolina. Ukrainka pokonała 6:2, 3:6, 6:2 Czeszkę Karolinę Muchovą. Świątek i Switolina dobrze się znają i bardzo się lubią. Ukraińska gwiazda gościła choćby w Polsce na meczu charytatywnym zorganizowanym przez naszą gwiazdę. Doświadczona Switolina gra solidny tenis, jest zarówno dobra w defensywie jak i groźna w ataku. Iga grała z nią trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla wiceliderki rankingu. Switolina pokonała Świątek 7:5, 6:7, 6:2 w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023. Ostatnio górą była Polka - 6:1, 6:4 rok temu w Dubaju.

Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie Miami Open?

Wszystkie mecze 4. rundy turnieju kobiet Miami Open zostały zaplanowane na poniedziałek 24 marca. O ćwierćfinał zagra również Magda Linette, która zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, trzecią rakietą świata.

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Jako czwarta tenisistka w historii skompletowała wtedy słoneczny dublet (zwycięstwa w jednym miesiącu w Indian Wells i Miami), po Steffi Graf, Kim Clijsters i Wiktorii Azarence. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). Rok temu Iga Świątek odpadła z Miami Open dość szybko - w 4. rundzie wyraźnie przemęczona uległa (4:6, 2:6) Jekaterinę Aleksandrowej.

- Mam wielkie ambicje i jestem perfekcjonistką, ale to wszystko, co dzieje się po turniejach, sprawia, że ​​o wiele trudniej docenić awans do półfinałów turniejów WTA 1000 czy turnieju Wielkiego Szlema. To świetne wyniki, ale ludzie nie widzą tego w ten sposób, ponieważ przyzwyczaili się do tego, że wygrywałam wszystko - powiedziała Iga Świątek przed pierwszym meczem w Miami Open, nawiązując do zamieszania po jej nerwowym zachowaniu w czasie ostatniego meczu.

Iga Świątek - Elina Switolina O której godzinie mecz w 4. rundzie Miami Open?

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w 4. rundzie Miami Open 2025 zostanie rozegrany już w poniedziałek 24 marca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

