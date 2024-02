Iga Świątek - Elina Switolina Relacja NA ŻYWO WTA Dubaj Świątek - Switolina WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Odśwież relację

Iga Świątek gra z Eliną Switoliną w 3. rundzie turnieju WTA w Dubaju. Polka i Ukrainka doskonale się znają i darzą się dużą sympatią. Switolina gościła w Polsce na charytatywnym meczu zorganizowanym przed Igę Świątek w Krakowie. Liderka rankingu WTA na otwarcie rywalizacji w Dubaju po nerwowym i pełnym błędów meczu pokonała 6:4, 6:4 Sloane Stephens. - Na pewno nie było łatwo. Rozegrałyśmy wiele zaciętych gemów – powiedziała Iga Świątek, która przed turniejem w Dubaju wygrała turniej w Dausze i miała mało czasu na przyzwyczajenie się do innych, szybszych kortów.

Iga Świątek - Switolina Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu LIVE WTA Dubaj 2024

Iga Świątek i Elina Switolina w Dubaju zagrają ze sobą po raz trzeci. Pierwszy mecz rozegrały w 2021 r. w Rzymie, a Polka pokonała Ukrainkę 6:2, 7:5 na drodze do triumfu. Swiotlina potem przerwała karierę i urodziła córkę. Bardzo szybko potem odbudowała formę. Iga Świątek przegrała ze Switoliną 5:7, 7:6, 2:6 w ćwierćfinale Wimbledonu 2023. - Elina jest typem zawodniczki, która na korcie jest bardzo cierpliwa. Ma wystarczające doświadczenie i umiejętności, żeby grać dobrze zarówno w obronie jak i w ataku. Wygrała wiele dużych turniejów, jak choćby WTA Finals. To naprawdę solidna zawodniczka - mówiła Świątek o Switolinie, a pytana o relacje z Ukrainką dodała: - Lubimy się bardzo i szanujemy. Myślę, że dobrze jest mieć w tourze tak miłe zawodniczki. Cieszę się, że wróciła do gry po tym, jak została matką. Domyślam się że, jest to bardzo trudne.

Świątek - Switolina WYNIK NA ŻYWO Relacja LIVE z WTA w Dubaju

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w 3. rundzie turnieju WTA w Dubaju (1/8 finału) zostanie rozegrany w środę 21 lutego 2024. Początek meczu Świątek - Switolina w Dubaju o godzinie 16 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Switolina w turnieju WTA w Dubaju.