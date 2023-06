Iga Świątek - Haddad Maia TV Transmisja NA ŻYWO Półfinał Roland Garros Gdzie oglądać mecz Świątek - Haddad Maia STREAM ONLINE LIVE 8.06.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Agnieszka Radwańska naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Poleciała do Paryża i nie gryzła się w język

Iga Świątek już dzisiaj zagra w półfinale Roland Garros, a jej rywalką będzie Beatriz Haddad Maia (nr 14). Wysoka Brazylijka (nr 185) do tej pory nie odnosiła sukcesów w turniejach wielkoszlemowych. Teraz Haddad Maia pokonuje kolejne przeszkody, rozgrywając długie i wyczerpujące trzysetowe mecze. Czy starczy jej sił na półfinał z Igą Świątek, mistrzyni Roland Garros 2020 i 2022?

Iga Świątek w Paryżu broni tytułu mistrzyni Roland Garros i pozycji numer 1 w rankingu. Duże szanse na zdetronizowanie Polki ma Białorusinka Aryna Sabalenka, która w półfinale zagra z Czeszką Karoliną Muchovą. - Cieszę się, że znów jestem w półfinale Rolanda Garrosa – powiedziała Świątek po wygranym 6:4, 6:2 ćwierćfinałowym meczu z Amerykanką Coco Gauff. - To wspaniałe osiągnięcie, bez względu na to, jak zakończy się turniej. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogłam wykazać się konsekwencją i po prostu dobrze grać tutaj każdego roku - dodała Polka, która zarobiła już w Paryżu za półfinał 630 tysięcy euro. Iga Świątek została najmłodszą od 1999 tenisistką, która 3 razy dotarła minimum do półfinału Roland Garros. Dokonała tego w wieku 22 lat i 7 dni. W 1999 r. Martina Hingis miała 18 lat i 8 miesięcy.

Półfinał Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia zapowiada się bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak Brazylijka wytrzyma trudy tego turnieju po zaledwie jednym dniu odpoczynku. Haddad Maia ma za sobą już kilka długich trzysetowych bojów. Ten wysiłek może się skumulować. - Ona jest wojowniczką i nawet dzisiaj pokazała, że walczy do ostatniej piłki, a to się opłaca - podkreślała Iga Świątek pytana o Haddad Maię, która za każdym razem w trzech setach pokonała kolejno Schnaider, Aleksandrową, Sorribes Tormo (prawie cztery godziny walki) i teraz Ons Jabeur. Iga Świątek spędziła na korcie w tej edycji Roland Garros 5 godzin i 36 minut, a Haddad Maia - 12 godzin i 59 minut. To może mieć kolosalne znaczenie.

Iga Świątek i Beatriz Haddad Maia zagrają ze sobą po raz drugi. Polka ma okazję do rewanżu za porażkę sprzed roku. Świątek i Haddad Maia poprzednio spotkały się w Toronto w latem 2022 r. Polka przegrała to spotkanie 4:6, 6:3, 5:7. Silna fizycznie i potężnie zbudowana (185 cm) Brazylijka rozgrywała wtedy świetny sezon, a Polka oswajała się z kortami twardymi po turniejach na mączce i trawie. Haddad Maia spisywała się rewelacyjnie i w pojedynku z Polką potwierdziła wysoką formę. Panie walczyły w bardzo trudnych warunkach, przy silnym bocznym wietrze. Iga Świątek długo nie mogła złapać rytmu gry. W decydującym secie popełniła kosztowne błędy.

Iga Świątek już dzisiaj zagra w półfinale Roland Garros, z w turnieju legend w Paryżu walczy Agnieszka Radwańska. Krakowianka śledzi też oczywiście występy młodszej rodaczki. - Myślę, że ona pokazuje taki poziom, jakiego nie można zobaczyć u innych zawodniczek – powiedziała Agnieszka Radwańska o Idze Świątek w rozmowie z oficjalnym serwisem Roland Garros. - Nie wiem, jak dziewczyny muszą z nią grać, żeby chociaż być blisko wygrania seta. W tej chwili nie widzę żadnej innej zawodniczki grającej na tym samym poziomie co Iga. Myślę, że jest bardzo konsekwentna. Jest też bardzo skupiona już od pierwszej piłki w meczu. I oczywiście jest bardzo silna. Jej piłki naprawdę lecą z niewiarygodną mocą. Z jej rotacją forhendową na mączce te uderzenia po prostu zabijają inne dziewczyny. Dlatego możemy zobaczyć takie wyniki jej meczów - dodała Radwańska.

Mecz Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia w półfinale Roland Garros zostanie rozegrany już w czwartek 8 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Hadda Maia ok. godziny 16.30-17.30 jako drugi półfinał kobiet od godz. 15, po meczu Sabalenka - Muchova. Transmisja TV z półfinału Świątek - Haddad Maia w Roland Garros na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.