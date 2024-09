Iga Świątek jak Anna Lewandowska. Wstrząśnięta zareagowała na powódź w Polsce

Wstrząśnięta Iga Świątek apeluje o pomoc dla powodzian

Od kilku dni Polska zmaga się z największą katastrofą naturalną od wielu lat. Skutki powodzi wciąż są trudne do oszacowania, ale niestety nie udało się uniknąć ofiar śmiertelnych. Wzmożone wysiłki służb nie powstrzymały potwornej siły żywiołu. Pomoc dla ogarniętej kataklizmem południowej części Polski płynie z całego kraju. Nie wszyscy mogą jednak nieść ją osobiście. Na szczęście powstało mnóstwo zbiórek, w których może wziąć udział każdy. Chociażby Iga Świątek, która we wtorek (17 września) zaapelowała do swoich fanów o wsparcie dla powodzian.

"To co możemy zrobić, żeby pomóc, nie będąc na miejscu powodzi, to m.in. na miarę swoich możliwości włączyć się w zweryfikowane zbiórki finansowe lub rzeczowe. Myślami ze wszystkimi osobami dotkniętymi powodzią. I służbami oraz organizacjami, które niosą pomoc. Nie jesteście sami" - napisała w mediach społecznościowych najlepsza tenisistka świata i dołączyła link do zbiórki prowadzonej przez PCK.

Wcześniej zrobiła to Lewandowska

Wcześniej na podobny apel zdecydowała się m.in. Anna Lewandowska, czyli trzecia najliczniej obserwowana polska użytkowniczka na Instagramie. Jej wielkie zasięgi w Internecie także pomogły rozpowszechnić informacje o fatalnej sytuacji na południu Polski. Żonę Roberta Lewandowskiego obserwuje wielu zagranicznych fanów, którzy mogli włączyć się w pomoc. 36-latka już od niedzielnego wieczoru angażowała się w mediach społecznościowych w różne formy wsparcia dla powodzian. Jedną z nich było m.in. nagłaśnianie rzetelnych zbiórek, takich jak ta organizowana przez PCK.