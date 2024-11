Iga Świątek - Jasmine Paolini Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Włochy półfinał BJK Cup

Półfinał Billie Jean King Cup: Polska - Włochy 0:1

Magda Linette - Lucia Bronzetti 4:6, 6:7

Iga Świątek - Jasmine Paolini

Magdalena Fręch/Katarzyna Kawa - Sara Errani/Jasmine Paolini

Na żywo Iga Świątek - Jasmine Paolini 40-40 Fatalny błąd Igi przy siatce 40-30 Bardzo dobry return Włoszki, ale też słaby drugi serwis Polki 40-15 Iga wytrzymała teraz napór Jasmine, która wywierała presję, ale w końcu popełniła błąd 30-15 As serwisowy Polki 15-15 po ładnym forhendzie Igi Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 3:6 GEM I SET PAOLINI. W ostatnim gemie Iga Świątek prowadziła 40-0, ale nie wykorzystała kolejnych szans na przełamanie. Polka przegrała pierwszego seta Paolini ma piłkę setową Było 40-0, jest już 40-40 40-30 Niestety kolejny forhendowy błąd Igi. Kolejna szansa uciekła 40-15 Autowy return Polki 40-0 A teraz prosty błąd Paolini. Są breakpointy 30-0 Podrażniona Iga podkręciła teraz tempo 15-0 Potężny return Igi 3:5 Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Na koniec zabójcza kontra Jasmine. Włoszka wygrywa już trzeciego gema z rzędu, teraz do zera przy serwisie Igi 0-40 Kolejny błąd Świątek. Seria breakpointów 0-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Igi. Wyraźny kryzys w jej grze 0-15 Nieudana akcja Polki przy siatce 3:4 Gem Paolini. Włoszka zakończyła go asem. 15-40 Iga wpakowała piłkę w siatkę. Znów forhend... 15-30 Teraz po dobrym returnie Polki przestrzeliła Włoszka 0-30 Znów zerwany forhend Igi, duży aut 0-15 Forhend Igi mocno się rozregulował. Znów duży aut 3:3 Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Włoszka wyrównuje. Na koniec kolejny forhendowy błąd Igi Świątek Po bardzo mocnym forhendzie Włoszki Polka znów broni breakpointa Równowaga! Iga w trudnej sytuacji zaskoczyła Jasmine świetnym forhendem Polka znów broni breakpointa po świetnej akcji Włoszki przy siatce Kolejna równowaga po błędzie Polki 40-40 Iga zaskoczyła rywalkę nieco krótszym bekhendem. Jasmine odegrała w siatkę 30-40 Kolejny błąd Polki i broni znów breakpointa nasza gwiazda 30-30 Iga najpierw świetnie zareagowała na mocny return rywalki, ale potem uderzyła w korytarz deblowy 30-15 Świetny cięty serwis Igi na zewnątrz, z dużą rotacją 15-15 A teraz duży aut po bekhendzie Włoszki 0-15 Efektowne forhendy Paolini 3:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale akcja Igi na koniec! Otworzyła sobie kort i trafiła forhendem z morderczą rotacją! Jazda! Kapitalny return Igi! Jest breakpoint 40-40 Iga zmusiła Jasmine do takiego ruchu, że rywalka w końcu w biegu wpakowała piłkę w siatkę 30-40 Iga znów minimalnie się pomyliła, za długi bekhend o centymetry 30-30 Autowy return Świątek 30-15 Taśma teraz bardzo pomogła Idze 15-15 Kluczowy w tej akcji był agresywny return Polki 0-15 Iga próbowała minąć atakującą przy siatce Jasmine, ale przestrzeliła 2:2 Gem Świątek. Trudny dla Ig gem serwisowy. Broniła w nim dwóch breakpointów. Opanowała sytuację Polka ma przewagę po kapitalnym forhendzie wzdłuż linii. Wcześniej wyrzuciła rywalkę z kortu dokładnym serwisem na zewnątrz Równowaga. Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki Iga pod presją zagrała w siatkę i znów broni breakpointa Równowaga Błąd Igi. Autowy drive-volley. A sytuacja była komfortowa. Polka broni breakpointa 40-40 A teraz dobry return Jasmine 40-30 Efektowna kontra szybkiej Paolini 40-15 Iga łatwo skończyła punkt po bardzo dobrym serwisie, którym otworzyła sobie kort 30-15 Kapitalny serwis Polki z zabójczą rotacją 15-15 Minimalny aut po forhendzie Igi 15-0 Autowy return Włoszki 1:2 Gem Paolini. Włoszka wraca na prowadzenie. W końcówce tego gema bardzo dobrze serwowała 15-40 Dobry serwis Jasmine 15-30 Po głębokim uderzeniu Paolini Iga odegrała za końcową linię 15-15 Iga atakowała bekhend Jasmine i doczekała się błędu Włoszki 0-15 Efektowny forhend Włoszki, mocne uderzenie po crossie 1:1 Gem Świątek. Iga pewnie i w dobrym stylu obroniła podanie 40-15 Mocny forhend Polki, ale kluczowy był dobry serwis 30-15 Iga straciła równowaga przy uderzeniu z forhendu i zagrała w korytarz deblowy 30-0 Znów świetny serwis Igi 15-0 Dobry serwis Świątek na ciało rywalki 0:1 Gem Paolini. Iga prowadziła 30-0, ale potem Włoszka wygrała cztery kolejne punkty. Na koniec Polka returnowała w siatkę 30-40 Zupełnie nieudane uderzenie Igi. Duży aut 30-30 Mocny forhend Paolini 30-15 Autowy forhend Igi 30-0 Polka znów wywierała dużą presję na Włoszce, która w końcu zagrała w aut 15-0 Od razu szybka i efektowna wymiana. Pierwsza pomyliła się Włoszka GRAMY! Serwuje Jasmine Paolini Trwa już rozgrzewka Czas na hit World No. 2 v World No. 4 🍿



Iga Swiatek v Jasmine Paolini #BJKCup pic.twitter.com/Syd59fFfoS — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 18, 2024 Iga Świątek i Jasmine Paolini są już na korcie Iga Świątek musi pokonać Jasmine Paolini, żeby utrzymać nasz zespół w rywalizacji. Jeżeli wygra, wszystko rozstrzygnie się w meczu debla Magda Linette niestety w słabym stylu przegrała z Lucią Bronzetti 4:6, 6:7. Polska przegrywa z Włochami 0-1 Magda Linette - Lucia Bronzetti Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Włochy w półfinale Billie Jean King Cup 18.11.2024 Tutaj relacja na żywo z meczu Magda Linette - Lucia Bronzetti Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jasmine Paolini w półfinałowym spotkaniu Polska - Włochy w Billie Jean King Cup. Początek meczu po zakończeniu pierwszego singla

Iga Świątek i Jasmine Paolini powalczą w hitowym pojedynku w półfinałowym meczu Polska - Włochy w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Polka i Włoszka spotkają się po raz czwarty, a w poprzednich trzech spotkaniach górą była Świątek. Wszystkie te starcia były bardzo jednostronne - najpierw 6:2, 6:1 w 2018 r. w Pradze, potem 6:3, 6:0 w US Open 2022 i na koniec 6:2, 6:1 w finale tegorocznego Roland Garros. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w Paryżu rozpędzona Polka wykorzystała idealne dla niej warunki, a do wyników poprzednich spotkań nie ma co przywiązywać zbyt dużej wagi, bo mająca polskie korzenie Włoszka ostatnio zrobiła ogromne postępy. To w końcu finalistka tegorocznych Roland Garros, Wimbledonu i nr 4 WTA.

Tenisowa reprezentacja Polski znakomicie spisuje się w finałach Billie Jean King Cup w Maladze. Po dramatycznym boju i zwycięstwie 2-0 nad Hiszpankami, następnego dnia Polki ograły 2-1 utytułowane Czeszki, jedną z najlepszych tenisowych reprezentacji kobiet na świecie. Po porażce Magdaleny Fręch pierwszy punkt dla naszego zespołu zdobyła Iga Świątek, ogrywając 7:6, 4:6, 7:5 Lindę Noskovą. Potem był już wspaniały występ polskiego debla. Iga Świątek i Katarzyna Kawa ograły 6:2, 6:4 parę Siniakova/Bouzkova! Polki w półfinale zagrają z Włoszkami, które pokonały 2-1 Japonki. W drugim półfinale jutro Słowaczki zagrają z Brytyjkami. - W tym turnieju nie ma łatwych rywalek. Gdzie nie spojrzeć, tam są mocne zawodniczki. Musimy być bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem, z mnóstwem energii w głowie i w nogach. A le będziemy gotowi na wtorek, żeby walczyć o kolejny krok, czyli finał – zapowiada przed półfinałem kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt. Finał BJK Cup w Maladze zaplanowano na środę o godzinie 17.

Mecz Polska - Włochy w półfinale Billie Jean King Cup zacznie się w poniedziałek 18 listopada po godzinie 17. Spotkanie Iga Świątek - Jasmine Paolini zostanie rozegrane jako drugie w kolejności.