Iga Świątek - Jessica Pegula Relacja NA ŻYWO i wynik meczu ćwierćfinał US Open

Iga Świątek już dzisiaj w nocy zagra z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open 2024, do którego awansowała po zwycięstwie nad Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Polka poprawiła już wynik sprzed roku, bo w poprzedniej edycji nowojorskiego Szlema odpadła w 4. rundzie. Apetyty i ambicje Igi Świątek są jednak oczywiście dużo większe. Liderka rankingu WTA dwa lata temu wygrała US Open i teraz też wyraźnie się rozkręca w tym wymagającym turnieju rozgrywanym w trudnych dla naszej gwiazdy warunkach. W półfinale US Open na lepszą z pary Świątek - Pegula czeka już Czeszka Karolina Muchova, która pokonała 6:1, 6:4 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię.

Świątek - Pegula Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu US Open

Jessica Pegula (nr 6 WTA) potwierdziła bardzo wysoką formę, pokonując w boju o ćwierćfinał 6:4, 6:2 Rosjankę Dianę Schnaider. Amerykanka w tym sezonie miała spore problemy zdrowotne, ale te już za nią i teraz prezentuje się znakomicie. Przed US Open wygrała turnieju WTA w Toronto, a w Cincinnati doszła do finału, w którym uległa (3:6, 5:7) Arynie Sabalence. Świątek i Pegula grały ze sobą już dziewięć razy. Bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Polki. Ostatnio górą była Iga, która rozbiła Jess 6:1, 6:0 w finale WTA Finals 2023. W poprzednim sezonie Świątek dwa razy uległa Peguli na szybkich kortach twardych - 2:6, 2:6 w Sydney i 2:6, 7:6, 4:6 w Montrealu. - Z Jess nigdy nie gra się łatwo. Ma trudny styl gry, więc muszę być gotowa na dłuższe wymiany i ciężką pracę na nogach. Jest świetną zawodniczką, więc na pewno będzie to duże wyzwanie - stwierdziła Iga Świątek.

Na żywo Iga Świątek - Jessica Pegula Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w półfinale US Open. Początek meczu o godzinie 1 w nocy ze środy na czwartek

Odśwież relację