Iga Świątek KIEDY gra kolejny turniej WTA Plany startowe Igi Świątek Kiedy gra kolejny mecz

Iga Świątek po powrocie do Polski odpoczywa i przygotowuje się do kolejnych startów. Apetyty były duże, ale liderka rankingu WTA odpadła z Australian Open już w 4. rundzie po porażce 4:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. To był pojedynek dwóch mistrzyń Szlemów. Potężnie serwująca Rybakina, która potem doszła aż do finału (porażka z Aryną Sabalenką), latem wygrała Wimbledon i teraz potwierdziła klasę.

Iga Świątek rok temu doszła w Australian Open do półfinału. Teraz była główną faworytką. Niestety sama przyznała, że ta presja też miała znaczenie. - Było po prostu ciężko. Na pewno muszę popracować nad moim nastawieniem i walczyć jeszcze bardziej na korcie, tak jak w zeszłym sezonie. Teraz potrzebuje trochę czasu na reset. Czułam presję i myślałam o tym, że nie chcę przegrać, zamiast o tym, że chcę wygrać. Myślę, że to podstawa tego, na czym powinnam się skupić w ciągu najbliższych kilku tygodni - stwierdziła Iga Świątek. - Mam wrażenie, że zmarnowałam zbyt dużo energii przed turniejem i w pierwszych dniach turnieju na zamartwianie się. Przed US Open byłam w stanie odpuścić, ponieważ grałem dość słabo w Toronto i Cincinnati, a to pomogło mi trochę się zresetować i po prostu wystartować w US Open, nie oczekując od siebie zbyt wiele. Tutaj było inaczej - analizowała Iga Świątek, która w rankingu WTA wciąż zajmuje 1. miejsce, ale jej przewaga zaczęła topnieć..

Iga Świątek ma nadzieje, że niepowodzenie w Australian Open wpłynie na nią motywująco. - Myślę, że uda mi się przez to przejść i jednocześnie wyciągnąć z tego wnioski. Myślę też, że będzie to dla mnie motywujące i jestem prawie pewna, że wezmę udział w kolejnych turniejach, mając coś, na czym mogę się skupić, coś, nad czym mogę popracować, i myślę, że jestem w stanie iść do przodu. Teraz będę miała więcej czasu na reset. Nie ma dla mnie znaczenia, czy to był półfinał, czwarta runda czy finał, cokolwiek. Chcę po prostu iść do przodu - zakończyła Polka.

Iga Świątek do gry wróci w połowie lutego. Przed Polką ważne starty, gdzie będzie bronić punktów wywalczonych w czasie spektakularnej serii zwycięstw rok temu. Iga Świątek najpierw zagra w turnieju WTA w Dausze, który w 2022 roku wygrała. Teraz jednak będzie to turniej niższej rangi - WTA 500 (rok temu było to WTA 1000). Co rok turnieje WTA w Dausze i Dubaju zamieniają się rangą. Raz jeden jest większy (WTA 1000), raz drugi. Teraz większy będzie ten w Dubaju. Poniżej plany startowe Igi Świątek na najbliższe tygodnie.

13 lutego 2023 - WTA 500 Doha

19 lutego 2023 - WTA 1000 Dubaj

8 marca 2023 - WTA 1000 Indian Wells

21 marca 2023 - Miami Open 1000

🪃Back home. Accept, adjust, move on. Thank you @AustralianOpen and thanks to all of you for your support. Not the result I wanted but I will keep learning and keep working hard with no expectations. See you soon!P.S. "It never gets easier. You just get better."#grinding pic.twitter.com/rkek7gVWJp— Iga Świątek (@iga_swiatek) January 27, 2023