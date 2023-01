Tak Magda Linette świętowała wielki skok w rankingu WTA! Ale uczta, aż ślinka cieknie! ZDJĘCIE

Magda Linette w zaktualizowanym właśnie rankingu WTA znalazła się na 22. miejscu. Do tej pory poznanianka najwyżej była na 33. pozycji (w lutym 2020 r.). Do rywalizacji w Australian Open 2023 Linette przystępowała na 45. pozycji. Za awans do półfinału Linette zarobiła mnóstwo pieniędzy i 780 punktów, a rok temu odpadła w Melbourne w 2. rundzie, więc nie miała dużo do obrony. Dlatego zaliczyła tak duży skok w notowaniu, aż o 13 miejsc. Liderką jest oczywiście wciąż Iga Świątek, a wiceliderką została Aryna Sabalenka, nowa mistrzyni Australian Open.

Magda Linette sukces w Australian Open i wielki skok w rankingu WTA świętowała w wyjątkowy sposób. Tenisistka jest wielką fanką polskiej kuchni i z kibicami podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem talerza ze swojsko wyglądającym posiłkiem - bitkami z kopytkami i mizerią. Wyglądał smakowicie! "Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego polscy tenisiści grają tak dobrze. To przez jedzenie!" - skomentowała ucztę Magda Linette.

