Iga Świątek KIEDY gra kolejny turniej WTA Plany startowe Igi Świątek Kiedy gra kolejny mecz wiosna 2023

Iga Świątek kolejny turniej WTA zagra w Indian Wells. Przed Polką krótki odpoczynek, a potem daleka podróż i występ w Kalifornii. W marcu zagra w Indian Wells i Miami, czyli słynnym słonecznym dublecie. To zawody rangi WTA 1000, Iga Świątek rok temu oba te turnieje wygrała, więc czeka ją obrona aż 2000 pkt w rankingu.

Iga Świątek demolowała kolejne rywalki, ale... trafiła kosa na kamień. W finale turnieju WTA w Dubaju liderka rankingu przegrała 4:6, 2:6 z Czeszką Barborą Krejcikovą, która rozegrała kapitalne spotkanie. To druga z rzędu porażka Świątek z Krejcikovą w meczu o tytuł. Poprzednio przegrała z nią w finale turnieju w Ostrawie (7:5, 6:7, 3:6) i... wtedy też była mocno przeziębiona. Doświadczona i sprytna Czeszka ponownie znalazła sposób na polską dominatorkę, umiejętnie wybijając ją z rytmu. Zakatarzona i zachrypnięta liderka rankingu WTA nie miała najlepszego dnia, ale ogromna w tym zasługa Krejcikovej. - Z pewnością nie mogłam złapać rytmu gry. Grało mi się zupełnie inaczej niż w poprzednich rundach. Nie wiem, czy to była bardziej moja wina, czy bardziej zasługa Barbory. Na pewno ona to wykorzystała, grając bardzo sprytnie. Gratulacje dla niej, a ja muszę to wszystko przeanalizować i zobaczyć, co zrobiłam źle, bo byłam zaskoczona, jak bardzo zmieniło się moje czucie gry w ciągu zaledwie jednego dnia - powiedziała Iga Świątek, która w Dubaju zarobiła 267 690 dolarów (ok. 1,19 mln zł).

Iga Świątek w Dubaju była mocno przeziębiona. Zakatarzona i zachrypnięta Polka miała duże problemy z mówieniem. "W Doha były bardzo trudne warunki, niska odczuwalna temperatura, silny wiatr i Igę po prostu przewiało. Jest lekko przeziębiona, podobnie jak parę innych zawodniczek. Konferencję odbyła wyjątkowo w formie odpowiedzi na whatsapp, żeby oszczędzać głos, bo ma z nim lekkie problemy" - wyjaśnia Paula Wolecka, PR-menedżerka liderki rankingu. Teraz czas na odpoczynek, spokojne treningi i podleczenie się. Potem podróż do USA i duża zmiana czasowa.

Iga Świątek do gry wróci w Indian Wells. Przed Polką ważne starty, gdzie będzie bronić punktów wywalczonych w czasie spektakularnej serii zwycięstw rok temu. Iga Świątek najpierw zagra w turnieju WTA w Indian Wells a zaraz potem w Miami Open. Poniżej plany startowe Igi Świątek na najbliższe tygodnie.

8 marca 2023 - WTA 1000 Indian Wells

21 marca 2023 - Miami Open 1000

