Iga Świątek - Claire Liu TV Transmisja NA ŻYWO WTA Indian Wells Gdzie oglądać mecz Świątek - Liu STREAM ONLINE LIVE 11.03.2023 Na jakim programie Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Claire Liu w 2. rundzie turnieju w Indian Wells. Polka w Kalifornii broni tytułu. Tok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Iga Świątek została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Z Amerykanką Claire Liu zagra Iga Świątek zagra dzisiaj po raz drugi. Poprzedni mecz wygrała.

Iga Świątek zawsze stara się obniżać oczekiwania, radząc sobie w ten sposób z presją. Nie da się jednak ukryć, że obrona tytułu i aż 1000 punktów w Indian Wells pewnie wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym. Jak Iga Świątek radzi sobie jako liderka rankingu? - Szczerze mówić zanim objęłam prowadzenie w rankingu, to w ogóle sobie tego nie wyobrażałam. Nie wiedziałam jak to wygląda na tym szczycie - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Indian Wells. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek po raz pierwszy zagra z Claire Liu. Amerykanka ma 23 lata, chińskie korzenie i zajmuje 56. miejsce w rankingu WTA. Jako juniorka wygrała dwukrotnie Wimbledon - w grze pojedynczej (2017) i w grze podwójnej (2016). W 1. rundzie Indian Wells Liu pokonała (7:6, 6:3) Słowaczke Anną Karoliną Schmiedlovą. Iga Świątek w Indian Wells wciąż zmaga się ze skutkami przeziębienia, które dokuczało jej w Dubaju. Widać to na zdjęciach i wideo z treningów. Podczas przerw w liderka światowego rankingu kaszlała i czyściła nos. Na szczęście to nic poważnego, a Polka zapewnia, że czuje się coraz lepiej. - Jest już dobrze. Najgorzej było w Dubaju, kiedy musiałam rozgrywać tam mecze. Teraz właściwie wyszłam na prostą. To mi jednak pokazało, że nawet jeśli nie czuję się najlepiej, to mogę wygrywać - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek rozpoczyna obronę tytułu w Indian Wells, a liderce rankingu WTA towarzyszy już trener Tomasz Wiktorowski, którego nie było w Katarze i Dubaju, gdzie tenisistka walczyła w minionych tygodniach. Iga w sprawach taktycznych mogła oczywiście liczyć na jego porady za pośrednictwem telefonu czy internetowych komunikatorów, ale nieobecność jej szkoleniowca na Bliskim Wschodzie wywołała wśród kibiców i tak spore emocje. - Nie jest tak, że cały czas wszyscy musimy być razem. W grudniu w okresie przygotowawczym, w Dubaju i potem w Australii spędziliśmy razem mnóstwo czasu, a to są łatwiejsze i też trudniejsze czy gorsze momenty, takie normalne życie. Czasami też dobrze jest odpocząć - powiedział trener Tomasz Wiktorowski w rozmowie z "SE". - Ja miałem swoje prywatne kwestie, które musiałem załatwić i które nie mogły czekać. Zbiegło się to w zasadzie z tym wyjazdem. Myślę, że to, że musiałem załatwić kilka spraw i to, że daliśmy sobie trochę czasu i miejsca, wszystkim dobrze zrobi - dodał trener Wiktorowski.

Turniej w Indian Wells nazywany jest “piątą lewą” w Wielkim Szlemie. Czy w hierarchii Igi Świątek również znajduje się tuż za wielkoszlemową czwórką? - Według mnie to bardziej medialna opinia i to jak ten turniej zbudował sobie otoczkę wokół siebie - powiedziała Iga Świątek. - Dla mnie to turniej jak każdy inny. Być może wiąże się z większym prestiżem, ale do każdego meczu podchodzę tak samo poważnie. Wiadomo, że warto jest wygrać duży turniej, aby zdobyć więcej punktów w rankingu, ale dla mnie to jest jak każdy inny “tysiączek” - dodała Iga Świątek. Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym. Mistrzowie zgarną po 1,26 mln dolarów (rok temu 1,23 mln).

Mecz Iga Świątek - Claire Liu w 2. rundzie turnieju Indian Wells 2023 zostanie rozegrany w sobotę 11 marca. Początek meczu Świątek - Liu ok. godziny 21.30.22.00 polskiego czasu (po meczu Muchova - Azarenka o godz. 20). Transmisja TV z meczu Świątek - Liu na antenie Canal+ Sport 2. Stream online na Canal+ ONLINE oraz ZA DARMO na kanale Canal+ Sport na Youtube

Polski wieczór i noc w Indian Wells! 🇵🇱😍 Trzy mecze naszych tenisistek, studio i transmisja starcia Igi na YouTube, czyli przepis na idealnie spędzony czas! 🔝 #DamyIAsy📺 Oglądajcie w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: