Iga Świątek podjęła ważną decyzję! Zrobi to po raz pierwszy w karierze, Sabalenka nie przyjedzie!

Iga Świątek podejmie się bardzo ciekawego wyzwania w swojej karierze. Reprezentantka Polski po raz pierwszy w swojej karierze weźmie udział w turnieju WTA 1000 w meksykańskiej Gualdalajarze. Co ciekawe, na liście startowej prestiżowej imprezy nie znajdzie się duża rywalka Polki - Aryna Sabalenka!

Iga Świątek w Guadalajarze. Podjęła decyzję o starcie

Dla Świątek udział w Akron Guadalajara Open jest pierwszym w karierze. Przedtem Polka grała tutaj tylko raz, w prestiżoym WTA Finals. Do udziału w imprezie zgłosiło się wiele, znanych nazwisk, jak Pegula, Rybakina, czy Jabeur, ale zabraknie Sabalenki. Przed Świątek wielkie wyzwanie - najpierw zagra w Meksyku, a potem, chwilę później uda się na turniej WTA 500 w Tokio, w którym ma wziąć udział. Po wyjeździe do Japonii, Polka uda się do Chin, aby rozegrać China Open. Reprezentantka Polski rok zakończy swoim udziałem w imprezie WTA Finals, jednak jak na razie nie jest wiadomo, kiedy dojdzie do jej udziału.

Tenisistki z Top 20 zgłoszone do turnieju w Guadalajarze:

Iga Świątek

Jessica Pegula

Jelena Rybakina

Ons Jabeur

Coco Gauff

Caroline Garcia

Maria Sakkari

Petra Kvitova

Daria Kasatkina

Jennifer Brady

Belinda Bencić

Weronika Kudermetowa

Madison Keys

Wiktoria Azarenka

Beatriz Haddad Maia

Jelena Ostapenko