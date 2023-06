Iga Świątek została zapytana o LGBTQ+. Piękna odpowiedź, ważne słowa

Iga Świątek szczerze przed wyjazdem do Niemiec. Wskazała, co jest dla niej wyzwaniem

Przed Igą Świątek wielkie wyzwanie, jakim jest cykl występów na kortach trawiastych. Na nawierzchni, z którą się jeszcze nie zaznajomiła się zbyt dobrze. W tamtym roku dotarła do 3. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, w tym celuje w lepszy rezultat. Zanim jednak wystąpi w turnieju w Bad Homburg - odwiedziła Polskę. Wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której odpowiadała na sporo pytań. Nie zabrakło również tematów wykraczających daleko poza tenis

- Czy w środku "Miesiąca Dumy" czujesz potrzebę mówienia o prawach i równości osób społeczności LGBTQ+ w Polsce? - zapytano Świątek.

- Chciałabym, żeby wszyscy byli tolerancyjni, żeby każdy miał wolność do tego, by być tym, kim chce. To są takie wartości, które każdy z nas powinien w sobie pielęgnować - wyznała, zapytana o prawa i równość osób LGBTQ+ w Polsce.

- Dla mnie najważniejsza zawsze będzie gra w tenisa i jak najbardziej chciałabym, żeby wszyscy byli tolerancyjni, żeby każdy miał wolność do tego, aby być tym, kim się chce. To są takie wartości, które każdy z nas powinien w sobie pielęgnować. Jak wiecie, jestem dość otwarta, jeśli chodzi o kwestię wojny w Ukrainie i zdrowie psychiczne. W pewnym sensie dozuję sobie obszary [ważnych tematów - przyp.], w których zabieram głos, bo nie chcę, żeby to wszystko mnie przytłoczyło - dodała Świątek.

Już od wtorku liderka rankingu WTA będzie trenować w Niemczech. Wspomniany turniej WTA250 w Bad Homburg będzie najważniejszym punktem przygotowań do Wimbledonu. Impreza na kortach All England Clubu rozpocznie się 3 lipca.

