Jan Zieliński w poruszających słowach o zmarłym tacie. Tak go wspomina triumfator Australian Open! Wypowiedź chwyta za serce

Jan Zieliński osiągnął ogromny sukces podczas tegorocznego Australian Open. 27-letni tenisista znakomicie radził sobie na korcie w parze ze znakomitą deblistką Su-Wei Hsieh. Tajwanka z Polakiem zdobyli tytuł wielkoszlemowy. Z inicjatywą wspólnej gry miał wyjść Jan Zieliński. - Cieszę się, że do mnie napisałeś, bo nawet nie wiedziałam, czy będę grała miksta – powiedziała Hsieh tuż po finale do Polaka.

Dzięki wygranej w Australian Open, Jan Zieliński został piątym tenisistą z naszego kraju, który zdobył wielkoszlemowy tytuł po Jadwidze Jędrzejowskiej, Wojciechu Fibaku, Łukaszu Kubocie i Idze Świątek. 27-latek zawdzięcza miejsce, w którym się znajduje swoim rodzicom, a zwłaszcza tacie, który także był bardzo aktywnym sportowcem.

Jan Zieliński w pięknych słowach o zmarłym tacie. Tak go wspomina

Tata Jana Zielińskiego zmarł w 2019 roku i mocno przeżył tę stratę. - 29.04.2019. 3 lata, ale wciąż boli tak samo. Tęsknię za Tobą tato – napisał dwa lata temu na swoim profilu na mediach społecznościowych. Pan Andrzej Zieliński był alpinistą, a także zapalonym tenisistą.

Jan Zieliński w rozmowie z „Polskim Radiem” opowiedział o tym, jak jego rodzice wpłynęli na jego tenisową miłość.

– Tak naprawdę była to pasja mojego ojca, który zaszczepił to we mnie. Jako młody dzieciak wychowywałem się na kortach w otoczeniu jego i jego najbliższych znajomych. Wraz z mamą pomagali mi od małego, ciągnęli tę historię i dawali z siebie wszystko, bym mógł robić to, co kocham – grać w tenisa. Nie jestem w stanie opisać słowami, jak bardzo jestem im wdzięczny za to, ile poświęcili, bym mógł być teraz tam, gdzie jestem. To jest tak samo moje zwycięstwo, jak i mamy oraz świętej pamięci taty – powiedział Jan Zieliński.

