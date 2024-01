Ranking WTA: Jaką przewagę będzie miała Iga Świątek w rankingu nad Aryną Sabalenką po Australian Open?

Iga Świątek mimo szybkiej porażki w Australian Open (6:3, 3:6, 4:6 z Lindą Noskovą w 3. rundzie) pozostanie liderką rankingu WTA. Wciąż będzie numerem 1, którym została ponownie po WTA Finals w Cancun. Aryna Sabalenka wygrała znów Australian Open, dzięki czemu jej strata do Polki w notowaniu WTA zmaleje i będzie teraz wynosić 865 pkt.

Iga Świątek ranking WTA: Jaką przewagę ma Polka po Australian Open?

To dużo, ale Iga Świątek w lutym będzie bronić dużo więcej punktów niż Aryna Sabalenka. Polka rok temu wygrała turniej WTA w Dausze, a w Dubaju doszła do finału (porażka z Barborą Krejcikova). A po zmianie w rozgrywkach WTA w tych dwóch turniejach do zdobycia będzie aż 2000 pkt, po 1000 w każdym. Iga Świątek do gry wróci właśnie w Dausze, 11 lutego. Poniżej czołówka rankingu WTA po Australian Open.

1. Iga Świątek 9770 pkt

2. Aryna Sabalenka 8905

3. Coco Gauff 7200

4. Jessica Pegula 5705

5. Jelena Rybakina 5688

