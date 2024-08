i Autor: AP Jelena Rybakina wycofała się z US Open! Wielka rywalka Igi Świątek znów kontuzjowana

Już bez Rybakiny

Jelena Rybakina wycofała się z US Open! Wielka rywalka Igi Świątek znów kontuzjowana

Jelena Rybakina wycofała się z US Open! Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu była jedną z głównych faworytek do triumfu w Nowym Jorku, ale po raz kolejny przegrała z kontuzją. Była mistrzyni Wimbledonu tuż przed meczem z Francuzką Jessiką Ponchet, która bez gry awansowała do 3. rundy. Iga Świątek była w tej samej połowie drabinki US Open co Rybakina i mogła na nią trafić w półfinale.