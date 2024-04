Kibice tenisa zaleją się łzami. Wielka rywalka Agnieszki Radwańskiej zakończyła karierę. Toczyły pamiętne boje

Garbine Muguruza w zeszłym roku zawiesiła karierę i sporo mówiło się o tym, że już jej nie wznowi. To potwierdziło się 20 kwietnia, gdy Hiszpanka oficjalnie potwierdziła zakończenie kariery. Muguruza to jedna z największych gwiazd kobiecego tenisa drugiej dekady XXI wieku, która toczyła pamiętne boje m.in. z Agnieszką Radwańską. W 2015 roku to właśnie tenisistka z Caracas powstrzymała Isię w półfinale Wimbledonu. Polka zrewanżowała się jej kilka miesięcy później w półfinale turnieju WTA Finals, który ostatecznie wygrała. Muguruzie udało się jednak osiągnąć to, czego nigdy nie dokonała Radwańska - od 11 września do 8 października 2017 r. była liderką rankingu WTA. Wygrała też dwa wielkoszlemowe turnieje - Roland Garros 2016 i Wimbledon 2017. W pierwszym z nich zrewanżowała się w finale Serenie Williams za porażkę z Wimbledonu 2015, a w drugim ograła jej starszą siostrę Venus. Ostatni wielki triumf Hiszpanki to WTA Finals 2021. Później zaczął się jej zjazd, który doprowadził do decyzji o zakończeniu kariery.

Garbine Muguruza zakończyła karierę. Była wielką rywalką Agnieszki Radwańskiej

Po raz ostatni Muguruza pojawiła się na korcie 30 stycznia zeszłego roku. Gładko uległa wtedy Lindzie Noskovej w pierwszej rundzie turnieju w Lyonie. Później Hiszpanka zniknęła i poinformowała o zawieszeniu kariery. W sobotę (20 kwietnia) oficjalnie przeszła na sportową emeryturę. - To była długa, piękna kariera, pełna pięknych chwil i anegdot, mogłabym opowiedzieć ich tysiące. Czuję, że nadszedł czas, aby przejść na emeryturę i otworzyć nowy rozdział w moim życiu. Słowo "emerytura" brzmi mocno: mam jeszcze 30 lat, czuję się za młoda, aby używać takiego słowa - śmiała się cytowana przez portal puntodebreak.com.

- Minęło 25 lat, odkąd zaczęłam grać w tenisa. Gdyby mi ktoś powiedział, że osiągnę tak wiele... nie uwierzyłabym. Tyle zwycięstw, bycie numerem jeden, Wielkie Szlemy... to coś niesamowitego. Jestem niezwykle dumna, że udało mi się to osiągnąć - podsumowała Muguruza. W sumie wygrała 10 turniejów WTA, a już w dniu zakończenia kariery została oficjalną ambasadorką światowej organizacji Laureus.