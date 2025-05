Kiedy gra Hubert Hurkacz półfinał ATP w Genewie? O której godzinie mecz Hurkacz - Ofner?

Wielki sukces Hurkacza! Pewnie pokonał gracza pierwszej piątki ATP i zmierza do finału

Hubert Hurkacz rozegrał kolejne świetne spotkanie, pokonując 6:3, 7:6(5) Taylora Fritza i awansując do półfinału turnieju ATP 250 w Genewie. Amerykanin to czwarta rakieta świata, ale w pierwszym secie był wyraźnie słabszy od grającego z imponującą swobodą Polaka, który zaprezentował solidny i ofensywny tenis. Drugi set był bardziej wyrównany, a w końcówce Hurkacz był w trudnej sytuacji. Najpierw w kapitalnym stylu wyszedł obronną ręką w gemie serwisowym przy stanie 6:3, 5:6, a potem odrobił straty w tie-breaku i przypieczętował zwycięstwo. - Bardzo się cieszę ze świetnego meczu z Taylorem Fritzem. Jestem tutaj po raz pierwszy w Genewie i awansowałem od razu do półfinału, także będę walczył dalej i dziękuję wszystkim za fantastyczne wsparcie - powiedział po meczu Hurkacz..

Turniej ATP 250 w Genewie, to dla Huberta Hurkacza cenne przetarcie i próba generalna przed paryskim Roland Garros. Za nami losowanie i w 1. rundzie Hurkacz zagra z utalentowanym niespełna 19-letnim Brazylijczykiem Joao Fonsecą.

Hubert Hurkacz w półfinale turnieju ATP w Genewie zagra już w piątek, a jego rywalem będzie Austriak Sebastian Ofner (nr 128). 29-latek do głównej drabinki przebił się w kwalifikacjach i rozkręcał się z meczu na mecz. W ćwierćfinale w naprawdę dobrym stylu odrobił straty i pokonał 4:6, 6:4, 6:4 Rosjanina Karena Chaczanowa. Hurkacz i Ofner nigdy wcześniej ze sobą nie grali w seniorskim tourze.

Hurkacz - Ofner O której godzinie mecz w półfinale ATP Genewa?

Mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner w półfinale turnieju ATP w Genewie zostanie rozegrany w piątek 23 maja 2025 r. Początek meczu Hurkacz - Ofner po godzinie 14 (nie wcześniej, po zakończeniu meczu debla). Transmisja TV z turnieju w Genewie na Polsacie Sport 1 lub innym sportowym kanale Polsatu.

