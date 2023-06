KIEDY gra Hurkacz Półfinał ATP Stuttgart O której gra Hurkacz - Struff O której godzinie półfinał Hurkacza jutro 17.06.2023 1/2 finału

Hubert Hurkacz jest już w półfinale turnieju ATP w Stuttgarcie po zwycięstwie 6:4, 6:4 nad Australijczykiem Christopherem O'Connellem. Polak zagrał bardzo dobry mecz, posyłając aż 16 asów i kontrolując przebieg rywalizacji. Rywalem Hurkacza w półfinale będzie Niemiec Jan-Lennard Struff (nr 24) który ograł 6:4, 7:5 Francuza Richarda Gasqueta. Mecz Hurkacz - Struff w półfinale turnieju ATP w Stuttgarcie zostanie rozegrany w sobotę 17 czerwca. Poniżej godzina spotkania i więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Jan-Lennard Struff grali ze sobą raz. Polak przegrał z Niemcem 6:7, 4:6, 1:6 dawno temu, bo w 2016 roku w meczu Polska - Niemcy w Pucharze Davisa (Hubi miał wtedy 19 lat). Hurkacz w Stuttgarcie rozpoczął serię występów na trawie. Ma otwarcie rywalizacji pokonał Japończyka Yousuke Watanukiego 4:6, 7:6(5),7:6(5). Były półfinalista Wimbledonu, pogromca m.in. Rogera Federera, lubi grać na tej nawierzchni i ostatnio spisywał się na niej dobrze. W Stuttgarcie zagrał już też w deblu, ale szybko odpadł. Ostatnim występem Hurkacza w singlu był oczywiście paryski Roland Garros, w którym tenisista z Wrocławia rozegrał trzy bardzo długie pięciosetowe mecze i odpadł w 3. rundzie.

Jak Hubert Hurkacz wypadnie w Stuttgarcie i w dalszej części sezonu? – Zrobił postęp, a przecież był nawet w czołowej dziesiątce. Zawsze potrafi postraszyć potężnym serwisem, jest bardzo silny - powiedział o Hurkaczu John McEnroe w rozmowie z "Super Expressem. To duży chłop, niezwykle wysportowany. Bywa nieobliczalny, co oczywiście jest fajne, ale czasem wygląda na tenisistę, który nie wie, jak grać. Powinien mieć bardziej przejrzysty pomysł na mecz. Jak na tak dużego gościa, to porusza się świetnie i ma wielkie umiejętności. Nie wiem dlaczego stracił ostatnio tyle pewności siebie. Trener Craig Boynton wykonał z nim dużo dobrej pracy, ale jestem ciekaw co jeszcze razem zdziałają - dodał John McEnroe.

Mecz Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff w półfinale turnieju ATP w Stuttgarcie zostanie rozegrany w sobotę 17 czerwca 2023. Początek meczu Hurkacz - Struff w półfinale po godzinie 15.30 (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 11.30). Prawa telewizyjne do cyklu ATP ma Polsat.