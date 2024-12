Iga Świątek zaraz po występie w barwach reprezentacji Polski w finałach BJK Cup ruszyła na zasłużone wakacje na Malediwach, ale nie miała dużo czasu na odpoczynek. Z konieczności krótsze będą też przygotowania do nowego sezonu. - Na pewno będą krótsze niż zwykle, pewnie jakieś trzy i pół tygodnia. Nie jest to idealne, ale skoro chciałam zagrać w reprezentacji, muszę to zaakceptować. Potem będę miała dużo czasu w trakcie sezonu, żeby popracować nad różnymi rzeczami z trenerem Wimem Fissettem. To na pewno będzie ekscytujące - powiedziała Iga Świątek, która zdradziła, że przygotowania do nowego sezonu wraz z nowym szkoleniowcem rozpocznie w Warszawie. W połowie grudnia przeniosą się do Abu Zabi.

Iga Świątek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Świątek spotka się z Hubertem Hurkaczem. Iga i Hubi - tak jak rok temu - zagrają w jednej drużynie z Światowej Lidze Tenisa, pokazowych rozgrywkach (19-22 grudnia). Dwie polskie gwiazdy razem ze Stefanosem Tsitsipasem i Paulą Badosą (prywatnie para) stworzą drużynę Orłów. To połączone z występami gwiazd estrady rozgrywki drużynowe. Grają w nich zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wszystko ku uciesze spędzających tam urlopy turystów.

Po wspólnym występie w pokazówce Iga Świątek i Hubert Hurkacz przeniosą się do Sydney i znów zagrają razem, już w oficjalnym turnieju, którym zaczną nowy sezon. Wystąpią w barwach reprezentacji Polski w trzeciej edycji międzynarodowego United Cup. Rok temu Iga Świątek i Hubi Hurkacz w dramatycznym finale ulegli Niemcom, a do szczęścia zabrakło dosłownie milimetrów (przy piłce meczowej w starciu Hurkacz - Zverev). - Dwa lata temu odpadliśmy w półfinale, a ostatnio doszliśmy do finału, więc myślę, że następnym razem uda się wygrać - uśmiechała się Iga. Polacy w fazie grupowej zagrają kolejno z Norwegią (30 grudnia) i Czechami (1 stycznia).

19-22 grudnia - Światowa Liga Tenisa w Abu Zabi (pokazówka)

od 30 grudnia - United Cup w Australii (oficjalne rozgrywki WTA i ATP)

Polska - Norwegia - 30 grudnia, mecz I. Świątek - M. Helgo o godz. 7.30 polskiego czasu Polska - Czechy - 1 stycznia, mecz I. Świątek - K. Muchova ok. godz. 2 polskiego czasu (po meczu Hurkacza)

