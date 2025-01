i Autor: AP Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Kazachstan United Cup

United Cup

Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Kazachstan United Cup

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów łączą siły w meczu miksta w United Cup. To może być decydujące spotkanie w półfinale Polska - Kazachstan. Jeżeli po meczach singlowych będzie remis, to rywalami Świątek i Hurkacza w meczu miksta, będą Jelena Rybakina i Aleksander Szewczenko. Polscy tenisiści rok temu doszli do finału United Cup, w którym byli o włos od zwycięstwa. Poniżej nasza relacja na żywo z meczu miksta Świątek Hurkacz - Rybakina Szewczenko w United Cup.