Novak Djoković nagle wypalił o Idze Świątek. Tak podsumował polską mistrzynię, podkreślił to zdecydowanie

Novak Djoković od wielu lat utrzymuje się w czołówce najlepszych tenisistów na świecie. To najbardziej utytułowany zawodnik w historii, który ma na celu wyśrubować rekord i na długo zapisać się na kartach tenisa. Kolejnym krokiem do wieczności może być tegoroczny US Open. Na tej imprezie Djoković występuje po raz pierwszy od 2021 roku, gdyż w 2022 roku nie mógł udać się do Stanów Zjednoczonych z powodów proceduralnych.

Teraz ma na swoim koncie już dwa wygrane mecze i niebawem zagra spotkanie w ramach III rundy amerykańskiego turnieju. Po ostatnim zwycięstwie Djoković wziął udział w tradycyjnej konferencji prasowej. Nieoczekiwanie jedno z pytań dotyczyło Igi Świątek. Reprezentant Serbii wypowiedział się o liderce rankingu WTA w samych superlatywach.

- Iga dominuje w kobiecym tenisie od kilku lat, jest wielokrotną zwyciężczynią turniejów Wielkiego Szlema. Uwielbiam jej oddanie i poświęcenie. Poza tym, może jest zbyt skromna, żeby o tym powiedzieć, ale bez wątpienia ma w sobie wielkiego ducha walki. Jest wojowniczką, wychodzi na kort i wiesz, nie odda ani jednego meczu. Wygrała najwięcej setów do zera w kobiecym tenisie w ostatnich latach. To pokazuje, jak poważnie i profesjonalnie podchodzi do każdego punktu i gema. To godne podziwu. Bardzo podoba mi się ten rodzaj mistrzowskiego ducha i sposobu myślenia - przyznał Djoković.