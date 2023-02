Najlepsi sportowcy na świecie niemalże jak mantrę powtarzają, że aby odnieść sukces trzeba się naprawdę natrudzić i dawać z siebie wszystko, nawet pomimo wszelkich przeciwności losu. Coś o tym wie również Magda Linette, która dzisiaj jest jedną z najlepszych tenisistek nie tylko w Polsce, ale również i na świecie. Poznanianka nie miała lekko w swoim życiu i w przeciwieństwie do wielu innych tenisistów, nie mogła liczyć na potężne zaplecze finansowe jej rodziców. Mimo to osiągnęła ogromny sukces. Teraz jej mama ujawniła, jak wyglądały wyjazdy tenisistki w czasach, kiedy dopiero zaczynała karierę.

Magda Linette nie miała łatwo. Poznanianka musiał przejść naprawdę wiele na początku kariery, jej mama wszystko opowiedziała

Linette mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony jej rodziców, którzy nie tylko byli w stanie przyspieszyć o dwa tygodnie kolację wigilijną, byle tylko spędzić ten szczególny dzień z córką, ale także dokładali wszelkich starań, aby poznanianka brała udział w jak największej liczbie zagranicznych turniejów. Chociaż nie było to łatwe. Mama Magdy Linette w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty" ujawniła, że często do wyjazdu Magdy dokładali się członkowie rodziny, przede wszystkim dziadkowie. Warunki, w których spała tenisistka też nie były wymarzone.

Poruszające wyznanie mamy Magdy Linette! Polska tenisistka nie miała lekko, przez to musiała przejść przed laty

- Co chwilę zerkaliśmy na budżet. Spaliśmy w tanich hotelach robotniczych lub schroniskach młodzieżowych. Kiedy jechaliśmy do Niemiec albo Czech, tak wytyczaliśmy trasę, żeby zrobić jak najmniej kilometrów. Pamiętam, jak Magda miała 12 lat. Pojechałyśmy do Weiblingen, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Wyliczaliśmy z mężem, że wystartuje jeszcze w dwóch zagranicznych turniejach. Jeśli wygra i coś zarobi, zapiszemy ją na kolejne, a jeśli nie, trzeba będzie się wstrzymać, bo zabraknie środków - wyznała mama polskiej tenisistki. Pomimo przeciwności losu, Magdzie Linette udało się odnieść sukces i jej rodzina może być dumna, że poradziła sobie w tak trudnej sytuacji.