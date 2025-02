QUIZ: Kibicujesz Idze Świątek? Tylko najwięksi fani zgarną komplet punktów!

Agnieszka Radwańska grzmi w sprawie Igi Świątek! Była tenisistka nie ma co do tego wątpliwości. Dosadne słowa

Iga Świątek wróciła już do kraju po występach w dwóch dużych turniejach na Bliskim Wschodzie i od razu wzięła się do pracy! - Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić. Niemniej jednak, ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! - napisała Iga Świątek, zwracając się do kibiców. Naszą najlepszą tenisistkę w akcji zobaczymy już wkrótce. 5 marca rozpocznie się duży turniej w Indian Wells, w którym Polka bronić będzie tytułu i aż 1000 punktów.

QUIZ z pytaniami o Igę Świątek. Sprawdź się!

Dla kibiców Igi Świątek przygotowaliśmy quiz. Mogą w nim sprawdzić swoją wiedzę. Jesteście fanami Igi Świątek? Tylko najwięksi kibice zdołają zgarnąć komplet punktów. Powodzenia!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Co to jest Quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie pytań w ten sposób, by na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, a zabawa polega na odgadywaniu różnych możliwości i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.