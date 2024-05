Reakcja Igi Świątek po ostatniej piłce w meczu z Naomi Osaką wzruszy nawet największego twardziela. To WIDEO rozczula do łez

Z kim Iga Świątek zagra w 3. rundzie French Open?

Brawa po tym meczu należą się i Świątek, i Osace, która postawiła naszej zawodniczce naprawdę trudne warunki. W ostatnim secie Japonka miała piłkę meczową, którą Iga na szczęście obroniła. Końcówka była dramatyczna, ale Iga ostatecznie wygrała 7:5 i cały mecz. Po ostatniej piłce Iga zacisnęła pięść, a jej mina ujawniła wielkie emocje i radość. Świątek przybiła też piątkę z wielką rywalką, która jest przy okazji jej przyjaciółką.

- - Byłam w potwornych tarapatach. Sama nie wiem jak to się stało. Nie grałam dobrego tenisa. Nie spodziewałam się tak intensywnej gry w 2. rundzie. Musze wykonać pracę, żeby być gotowa do każdej piłki. Ten kort jest szybki. Naomi serwowała wyśmienicie, bo dwa asy w secie. Jak doszło do podbramkowej sytuacji, to się uspokoiłam – powiedziała Iga Świątek, która po meczu wyglądała, jakby spadł jej z serca ogromny kamień.

W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Ferr – Bouzkowa. Mecz w piątek.

Iga Świątek skomentowała NIEBYWAŁY mecz z Naomi Osaką! „Nie pękam w takich sytuacjach!”

Iga Świątek gra z Naomi Osaką w Roland Garros Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.