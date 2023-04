Rosyjskie tenisistki w szatni prowokują Ukrainki?! Barbora Krejcikova wyjawiła obrzydliwą prawdę!

Barbora Krejcikova zabrała głos, komentując coraz gorszą atmosferę w kobiecym tourze WTA w związku z toczącą się wojną. W szatni dochodzi do coraz bardziej nieprzyjemnych scysji między Ukrainkami i Rosjankami. A Krejcikova zdradziła właśnie, że niektóre rosyjskie tenisistki prowokują je bezczelnym zachowaniem. Iga Świątek wielokrotnie apelowała do władz WTA o bardziej stanowcze reagowanie na takie sytuacje, ale tenisowe władze wolą udawać, że nic złego się nie dzieje. Krejcikova - podobnie jak Polka i inna Czeszka Petra Kvitova - stara się wspierać ukraińskich tenisistów.

- Mam z nimi kontakt od początku wojny. Na samym początku napisałam do nich, czy wszystko u nich w porządku, czy mogę jakoś pomóc. Starałam się ich wspierać. Wiem, co dzieje się w ich domu, śledzę wiadomości - powiedziała Barbora Krejcikova w czasie konferencji prasowej przed meczem Ukraina - Czechy w BJK Cup, który z konieczności rozgrywany jest w Turcji. Krejcikova zdradziła, że wyczuwa coraz większe napięcie między przedstawicielami walczących ze sobą narodów. - Tak, czuję to. Z obu stron. Ale są takie Rosjanki, które to napięcie tworzą. Nie wypowiadają się publicznie, ale widzimy, co robią w szatni. Osobiście staram się ich unikać - powiedziała Krejcikova.

Mistrzyni Roland Garros 2021 nie ukrywa, że jest przeciwna udziałowi rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich. Tak jak jej rodaczka Petra Kvitova. - Myślę, że igrzyska zawsze były świętem przyjaźni i pokoju. A jeśli kraj prowadzi agresywną wojnę, to wyraźnie nie szanuje tych ideałów. Każdy, kto popiera atak na sąsiedni kraj, nie ma miejsca na igrzyskach olimpijskich. Oczywiście ktoś może się obrazić, że w przyszłym roku nie będzie mógł pojechać do Paryża. Ale co z ukraińskimi sportowcami, którzy zginęli w obronie swojego kraju? Nie są niczemu winni, ale bezpowrotnie i na zawsze stracili swoją szansę - dodała Krejcikova.