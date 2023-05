Rybakina - Ostapenko O której godzinie Półfinał dzisiaj WTA Rzym KIEDY gra Rybakina - Ostapenko GODZINA meczu dzisiaj

Jelena Rybakina już dzisiaj zagra z Jeleną Ostapenko w półfinale turnieju WTA w Rzymie. To Iga Świątek miała dzisiaj powalczyć o kolejny finał na Foro Italico, ale niestety zatrzymała ją Rybakina i bolesna kontuzja kolana (6:2, 6:7, 2:2 krecz Polki). Półfinał Rybakina - Ostapenko zostanie rozegrany w piątek 19 maja. Poniżej więcej informacji.

O której mecz Rybakina - Ostapenko Półfinał W Rzymie KIEDY mecz Rybakina - Osapenko GODZINA

Półfinał Jelena Rybakina - Jelena Ostapenko to starcie dwóch mistrzyń Szlema. Rybakina to aktualna czempionka Wimbledonu. Łotyszka Ostapenko wygrała Roland Garros w Paryżu w 2017 r. Rybakina i Ostapenko grały ze sobą trzy razy, a bilans to 2-1 dla Łotyszki. Ostatnio górą była Rybakina, która wygrała z Ostapenko 6:2, 6:4 w ćwierćfinale Australian Open 2023. Łotyszka to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki. Wygląda na to, że na wolnych kortach ziemnych w Rzymie Osapenko czuje się teraz doskonale. W meczu z Paulą Badosą grała bardzo dobrze, nękając rywalkę potwornie mocnymi uderzeniami. W drugim półfinale Rosjanka Weronika Kudermietowa zagra z Ukrainką Anheliną Kalininą.

Rybakina - Ostapenko O której godzinie Półfinał w Rzymie KIEDY gra Rybakina z Ostapenko

Iga Świątek ostatnio przegrywała z Jeleną Rybakiną - w Australian Open, Indian Wells i teraz w Rzymie. Polka zdążyła już się również boleśnie przekonać, jak groźną i niewygodną rywalką potrafi być Jelena Ostapenko. Polka przegrała z Łotyszką wszystkie trzy mecze. To Ostapenko była ostatnią tenisistką, która pokonała Świątek przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw rok temu. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Igą 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej Ostapenko ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2).

O której gra Rybakina Półfinał z Ostapenko WTA Rzym KIEDY półfinał Rybakina - Ostapeno w Rzymie

Mecz Jelena Rybakina - Jelena Ostapenko w półfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w piątek 19 maja 2023. Początek meczu Rybakina - Ostapenko w Rzymie po godzinie 19, ale pada deszcz. Najwcześniej panie zaczną ok. 20. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport