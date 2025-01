Fissette został zapytany o to, jak poważny jest uraz nogi, z którym Świątek borykała się w Sydney podczas niedawnego turnieju United Cup. – To rezultat kumulacji zmęczenia – stwierdził Belg w wypowiedzi dla dla PAP. – Nogi Igi były wyczerpane w trakcie tego turnieju, a mięśnie spięte. Przeciwko Brytyjce Katie Boulter Iga poprosiła o założenie opatrunku, a w kolejnym meczu od początku zagrała z takim opatrunkiem. W finale poprosiła o to w drugim secie. Dlatego teraz ważna jest dla niej regeneracja – dodał Fissette i podkreślił, że relaks i odpoczynek są jak najbardziej wskazane przed Australian Open 2025.

– Powinna spędzić kilka dni na odpoczynku – powiedział trener Igi. – Przekonaliśmy się w Sydney, że jest na odpowiednim poziomie, aby rywalizować z najlepszymi. Teraz kolejne dni musimy poświecić na odpoczynek i regenerację. Mam na myśli zarówno sferę fizyczną, jak i psychiczną. Na pewno United Cup był dla niej wyczerpujący także mentalnie, bo Iga bardzo chciała wygrać i nałożyła na siebie dużą presję.

Iga szła spać dopiero nad ranem

O przegranym przez Igę meczu finału United Cup z Amerykanką Coco Gauff, Fissette powiedział: – Coco zagrała bardzo dobry mecz i zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko. Jednak po meczach z Muchovą i Boulter Iga kładła się spać o czwartej nad ranem i zmęczenie się skumulowało. Widać było, że jej organizm jest zmęczony i wiedzieliśmy, że w finale będzie bardzo ciężko.

Fissette przyznał, że zaczynał współpracę z Igą Świątek w nietypowy sposób, bo przed pierwszym dużym turniejem miał raptem dwa tygodnie na cykl treningowy.

– To był najkrótszy okres przygotowawczy w mojej karierze trenerskiej. Mieliśmy do dyspozycji jakieś 15 dni – przypomniał. – Oczywiście, udało nam się zwrócić uwagę na kilka nowych detali, ale to jest powolny proces. W dwa tygodnie nie uda się wprowadzić widocznych zmian, ale chodzi o znalezienie detali, na których możemy się skupić – stwierdził belgijski trener.

Jak dodał, nacisk położył na przygotowanie fizyczne. – To niezbędne do rywalizacji na wysokim poziomie – wskazał Fissette. – Jednocześnie chcieliśmy pracować nad technicznymi detalami. W tym krótkim czasie bardzo intensywnie popracowaliśmy nad techniką. Mogę być zadowolony na podstawie tego, co widziałem w grze Igi w Sydney.

Abramowicz przekazała uwagi Fissette'owi

Trener Igi wyjaśnił także nieobecność w Sydney na United Cup Darii Abramowicz, która jest psycholożką zajmującym się tenisistką.

– Daria nie mogła być z nami, ale cały czas mieliśmy z nią kontakt. Otrzymaliśmy od niej wskazówki odnośnie specyficznych reakcji w konkretnych sytuacjach meczowych. Wiedzieliśmy również o oczekiwaniach pod względem mentalnym ze strony Igi. Poznaliśmy elementy, na które dodatkowo powinniśmy zwracać uwagę podczas turnieju. Cały czas byłem w kontakcie z Darią i pozostajemy w dobrej współpracy. Od kiedy dołączyłem do zespołu Igi, wiele nauczyłem się pod kątem sfery mentalnej – skomentował Fissette.