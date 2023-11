Współpracownik Igi Świątek zdradził jej sekret. Dotychczas głośno się to tym nie mówiło. Tajemnica wielkiej formy

Mąż Agnieszki Radwańskiej dosadnie o decyzji Igi Świątek. Rozwiał wszelkie wątpliwości, tak odniósł się do zachowania mistrzyni

Końcówka sezonu w wykonaniu Igi Świątek była wręcz imponująca. Po nieco gorszym okresie podczas turniejów w Ameryce Północnej, Polka wróciła do wysokiej formy i najpierw wygrała turniej w Chinach, a następnie osiągnęła kolejny wielki sukces w karierze zwyciężając WTA Finals. Podczas imprezy w Meksyku nie miała sobie równych i bardzo szybko i łatwo pokonywała kolejne rywalki. U Świątek widać było ewidentnie zwyżkę formy oraz świetną motorykę. Za aspekty fizyczne w sztabie tenisistki odpowiada Maciej Ryszczuk.

Specjalista od przygotowania fizycznego w rozmowie z Akademią Kultury Fizycznej opowiedział o tym, jak wygląda dieta polskiej mistrzyni. - Doszliśmy wspólnie do wniosku, że z drobnymi poprawkami Iga na chwilę obecną nie musi podchodzić bardzo restrykcyjnie do diety. Najważniejsze żeby wyniki badań i wyniki sportowe nie ulegały pogorszeniu, a zawodniczka mogła w dalszym ciągu cieszyć się jedzeniem. Oczywiście w razie potrzeby wprowadzamy zmiany w żywieniu i suplementacji według zaleceń lekarza, ale jest to raczej kosmetyka - zdradził Ryszczuk.

- Oczywiście staramy się ograniczać nadmierną podaż niektórych produktów, na przykład cukrów, tłuszczy trans, czy tym podobnych. Bilans energetyczny pomiędzy dniami może się drastycznie różnić, więc ciężko mówi o jednej wartości - wyjawił trener. Ryszczuk przedstawił również piramid ważności, a więc aspekty istotne dla sportowca i jego trybu dnia. Zaczynając od podstawy znajdują się tam: Sen i odżywianie, zarządzanie stresem, monitoring i zarządzanie obciążeniami, odpowiednio dobrany trening ćwiczenia prehab, Praca manualna plus fizykoterapia.