i Autor: ART SERVICE Wojciech Kowalczyk

Nie widzi miejsca

Wojciech Kowalczyk nie gryzł się w język mówiąc o polskim piłkarzu. Skreślił go zupełnie. Aż mogło mu pójść w pięty

Tomasz Piechna 9:26

W najbliższych dniach poznamy wybory personalne Michała Probierza przed Euro 2024. Choć na liście powołanych nie powinno zabraknąć kilkunastu "pewniaków", wciąż nie brakuje znaków zapytania co do wyborów selekcjonera. Na razie nie wiadomo, co stanie się z Mattym Cashem, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zdaniem Wojciecha Kowalczyka obrońca bez względu na wszystko nie powinien jechać na Euro 2024.