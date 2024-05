i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

Będzie problem?

Fatalne wieści od Michała Probierza. Wyjazd istotnego piłkarza na Euro 2024 mocno zagrożony. Te wieści gruchnęły nagle

dko 15:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Michał Probierz ma coraz mniej czasu, aby dokonać selekcji przed mistrzostwami Europy, które rozpoczną się już za niespełna miesiąc. Selekcjoner kadrę musi wybrać do 7 czerwca i jest pewne, że do ostatnich chwil będzie zastanawiał się, kogo wziąć do 26-osobowej kadry. Niewykluczone, że szyki popsują mu urazy, o czym sam Probierz zaczął głośno mówić. Znak zapytania stoi przede wszystkim przy jednym z obrońców.