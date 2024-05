i Autor: Cyfrasport Michał Probierz

Selekcja trwa

Michał Probierz przyznał to publicznie tuż przed Euro 2024. O jego decyzji może zrobić się głośno, nawet nie chciał tego ukrywać

Czasu do Euro 2024 jest coraz mniej. To z kolei oznacza, że Michał Probierz z każdym kolejnym dniem przybliża się do ostatecznych decyzji w kontekście wyboru zawodników, którzy zagrają na mistrzostwa Europy. Choć jest kilku pewniaków, to i kilku znaków zapytania nie brakuje. Selekcjoner biało-czerwonych nie ukrywa, że może podjąć zaskakującą decyzję przed Euro 2024.