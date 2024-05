Tuż przed Euro 2024 Robert Lewandowski wypalił do dziennikarzy. Piał z zachwytu nad reprezentacją, komplementom nie było końca

Mistrzostwa Europy w Niemczech, będą kolejną dużą imprezą, na której zagra reprezentacja Polski. I można pokusić się o stwierdzenie, że biało-czerwoni na żadnym z dotychczasowych turniejów nie mieli jeszcze tak trudnej grupy, jak ma to miejsce podczas Euro 2024. Biało-czerwoni o awans do fazy pucharowej powalczą z Francją, Holandią oraz Austrią. Dwie pierwsze ekipy to murowany faworyt do medali oraz zespół, który o te medale może się otrzeć. Austria natomiast ma najmocniejszą drużynę od wielu lat i do Niemiec przyjeżdża z wielkimi nadziejami.

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Lewandowski zachwycony reprezentacją Francji

Nie ma jednak złudzeń, że to Francja jest najtrudniejszym rywalem dla biało-czerwonych. Trójkolorowi są aktualnymi wicemistrzami świata i mają ogromną głębie składu. Francuzów zachwala również Robert Lewandowski w rozmowie z "Le Parisien". - Francja mogłaby pojechać na mistrzostwa Europy z dwoma lub trzema różnymi zespołami. I najpewniej dwa z nich znalazłyby się w półfinale. To przywilej. Francja jest faworytem Euro 2024, nie ma co do tego wątpliwości - ocenił kapitan reprezentacji.

Lewandowski wymienił również piłkarzy, którzy jego zdaniem stanowią o sile reprezentacji Francji. - Macie wielu utalentowanych zawodników. Patrząc choćby na formacje ofensywne można wymienić Mbappe, Dembele, Griezmanna. W obronie jest fantastyczny Jules Kounde oraz Upamecano, z którym grałem w Bayernie i znam go bardzo dobrze - wymieniał napastnik FC Barcelona i biało-czerwonych.