Wielkie tarapaty finansowe gwiazdy

Słynny kolarz krok od bankructwa. Niespłacony dług doszedł do równowartości 5 mln złotych

Jest jednym z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny, ale to nie uchroni go od poniesienia finansowej odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania. Sir Bradley Wiggins, jeden z najsłynniejszych kolarzy w historii, czołowa postać brytyjskiego sportu, jest na krawędzi bankructwa. Chodzi o sumę dochodzącą do miliona funtów.