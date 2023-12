Arka – Lech TRANSMISJA Puchar Polski: Arka Gdynia – Lech Poznań dzisiaj 7.12 STREAM ONLINE Arka – Lech GDZIE OGLĄDAĆ? PP: Arka – Lech dzisiaj 7.12 TV na jakim kanale?

To największy skarb Korony i zmora rywali. Ma patent na Legię, jak słyszą jego nazwisko to dostają palpitacji serca

Najpewniejsze ręce w ekstraklasie. To on ma najwięcej czystych kont, będzie jak Marcin Bułka we Francji?

Arka – Lech TRANSMISJA Puchar Polski: Arka Gdynia – Lech Poznań dzisiaj 7.12 STREAM ONLINE

Arka Gdynia kilka lat temu spadła z Ekstraklasy i póki co nie udało się jej wrócić. Cel ten może zostać zrealizowany w obecnym sezonie, bowiem po 17 kolejkach gdynianie mają na koncie 33 punkty i prowadzą w tabeli Fortuna 1. Ligi. A wszystko to przy problemach na poziomie strukturalnym, bowiem przez długi czas klub toczyły konflikty wewnętrzne, a z finansowania go wycofało się miasto i spora część sponsorów. Arka radzi sobie też dobrze w Pucharze Polski, gdzie dotarła do 1/8 finału, teraz jednak zmierzy się z czołową drużyną Ekstraklasy, Lechem Poznań.

Arka – Lech GDZIE OGLĄDAĆ? PP: Arka – Lech dzisiaj 7.12 TV na jakim kanale?

Lech Poznań z pewnością nie wyobraża sobie, aby mógł odpaść z Pucharu Polski na tym etapie. Po wpadce w europejskich pucharach i wciąż dość niskiej, jak na możliwości zespołu, pozycji w Ekstraklasie („Kolejorz” zajmuje co prawda 3. miejsce w tabeli, ale ma już 5 punktów straty do prowadzącego Śląska i zanotował już kilka wpadek), odpadnięcie z Pucharu Polski byłoby kolejnym policzkiem dla kibiców. Pamiętajmy też, że to teoretycznie najprostsza droga do europejskich pucharów i oczywiście kolejne trofeum do gabloty, a Pucharu Polski Lech Poznań nie zdobył od 2009 roku, choć miał ku temu aż pięć okazji.

Mecz Arka Gdynia – Lech Poznań w ramach 1/8 finału Pucharu Polski odbędzie się w czwartek, 7 grudnia. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanale Polsat Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na platformie Polsat Box GO.