Nie żyje syn Igora Gołaszewskiego. Miał tylko 31 lat

Adam Gołaszewski swoją karierę zaczynał w młodzieżowych zespołach Legii Warszawa i Polonii Warszawa. Uchodziłza duży talent i wróżono mu karierę na miarę ojca. Tak się ostatecznie nie stało, a Adam Gołaszewski w seniorskiej piłce występował w klubach z Piaseczna, Świecie Nowy Dwór Mazowiecki i w FC Lesznowola. O śmierci Adama Gołaszewskiego poinformował Robert Iwanek na portalu X. – Nie żyje Adam Gołaszewski, wychowanek Piaseczna, były zawodnik juniorskich drużyn Legii, Polonii i Jagiellonii, a także seniorskich zespołów Piaseczna, Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i FC Lesznowola. Miał 31 lat... Najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich Adama – napisał. Przyczyn śmierci nie podano.

Polskie kluby żegnają Ojca Świętego. Piękne przekazy Rakowa i Wisły o papieżu Franciszku

W galerii poniżej możesz zobaczyć, jak wygląda grób Franciszka Smudy:

Jan Tomaszewski ocenia mecz Legia - Chelsea Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak zostało wspomniane, Adam Gołaszewski był synem Igora Gołaszewskiego, który jest jedną z legend Polonii Warszawa. Grał w niej w latach 1997-2006, łącznie rozgrywając w jej barwach 245 spotkań, w których strzelił 38 bramek i zanotował 6 asyst. Miał on swój wkład w wygranie mistrzostwa Polski, w sezonie 1999/2000, Superpucharu Polski w 2000 roku i Pucharu Polski w sezonie 2000/2001. Później był również trenerem „Czarnych Koszul”, choć tu już takich sukcesów nie odnosił. Poprowadził on zespół do awansu do II ligi, jednak w kolejnym sezonie został zwolniony w jego trakcie z powodu słabych wyników. Nowy trener nie zdołał uchronić zespołu przed spadkiem z powrotem do III ligi.

Goncalo Feio o konsekwencji Legii. Wskazał, co jest dla niego ważne