Szalona ofensywa Barcelony bez Lewandowskiego. Historyczny mecz przeciwko Mallorce

Na gola trzeba było czekać jednak do pierwszych chwil po zmianie stron. Dani Olmo w 46. minucie przełamał opór gości, trafiając do siatki precyzyjnym uderzeniem z dystansu. Mimo kolejnych okazji wynik nie uległ zmianie, ale i tak mecz ten przejdzie do historii.

Rekord Barcelony

Zespół Hansiego Flicka stał się pierwszym od trzech sezonów klubem z pięciu najlepszych lig w Europie, który oddał co najmniej 40 strzałów w jednym spotkaniu. Według danych SofaScore, to pierwszy taki wyczyn Barcelony w ich bazie danych, która obejmuje 556 spotkań katalońskiego zespołu od 2015 roku. Imponujące, biorąc pod uwagę, że "Blaugrana" musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Mówi się, że polski napastnik będzie pauzował niecały miesiąc.

W kontekście ligowej tabeli, Barcelona wciąż trzyma się na pozycji lidera z dorobkiem 76 punktów. Real Madryt traci siedem „oczek”, ale ma jeszcze jedno spotkanie do rozegrania.

Barcelona gra o wszystko

Katalończycy wciąż mają szansę na potrójną koronę – są w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z Interem, a już w sobotę staną do walki o Puchar Hiszpanii w El Clásico z Realem Madryt w Sewilli. Ostatni raz po potrójną koronę sięgnęli w sezonie 2014/2015.