Elektryzujące derby Poznania okraszone wyjątkową promocją od TOTALbet!

Lech Poznań swoimi występami w Lidze Konferencji zapisuje w tym sezonie piękną kartę w historii klubu. Kolejorz na wiosnę wyeliminował już Bodo/Glimt oraz Djurgardens IF, dzięki czemu w walce o awans do półfinału tych rozgrywek zmierzy się z włoską Fiorentiną. Wobec tego trudno dziwić się piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu, że występy w europejskich pucharach traktują priorytetowo. W PKO BP Ekstraklasie poznaniacy na wiosnę nieco bowiem rozczarowuję. Trudno inaczej spojrzeć na fakt, że drużyna aspirująca do czołowych miejsc w 10 wiosennych spotkaniach zdobyła zaledwie 16 punktów. Także w miniony weekend klub ze stolicy Wielkopolski nie miał okazji dopisać do swojego dorobku kompletu „oczek”. Choć naturalnie można (i trzeba) piętnować słabą postawę arbitra w meczu z Pogonią, fakty są takie, że Lech jedynie zremisował 2:2, choć wcale nie musiało do tego dojść. Duża w tym „zasługa” choćby Mikaela Ishaka (zmarnowany rzut karny) czy Filipa Bednarka (podarowany drugi gol dla gości). Jeśli podopieczni Johna van den Broma liczą na sobotnie zwycięstwo w derbach, takie błędy nie mają prawa się powtórzyć. Wg ekspertów z TOTALbet piłkarze mistrza Polski wyciągną jednak odpowiednie wnioski. Zdecydowanym faworytem zbliżającego się pojedynku będzie bowiem w opinii bukmachera Lech.

Biorąc pod uwagę historię najnowszą pojedynków o prymat w Poznaniu, trudno nie zgodzić się z przypuszczeniami bukmachera. Warta po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej mierzyła się z Lechem pięciokrotnie, ponosząc komplet porażek. Oddać trzeba, że niemal zawsze były to mecze dość wyrównane – ani razu nie miała miejsce porażka wyższa niż dwoma bramkami – niemniej jednak dorobek punktowy Zielonych wynosi okrągłe zero. Aby przypomnieć sobie ostatnią wygraną mniejszego z poznańskich klubów, musimy cofnąć się aż do sezonu 1994/1995. Wówczas – w maju 1995 roku – Warta wygrała na stadionie Lecha 2:1 i były to jej ostatnie punkty zdobyte przeciwko lokalnemu rywalowi. Zbliżające się derby będą jednak zupełnie inne niż poprzednie spotkania po powrocie Warty do PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Dawida Szulczka prezentują bowiem naprawdę wysoką formę, a najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że zajmują obecnie piąte miejsce i wciąż liczą się w walce o europejskie puchary. Co więcej, Warciarze w obecnych rozgrywkach upodobali sobie grę na obcych stadionach, gdzie zdobyli aż 23 z 38 wszystkich ligowych punktów. Czy w Wielką Sobotę uda im się powiększyć ten dorobek? Zdaniem TOTALbet – nie. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości płaci bowiem aż 5.40 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Lecha wyniesie z kolei 1.69 zł.

Kursy przygotowane przez TOTALbet nie oznaczają jednak, że nie ma możliwości „wycisnąć” z tego meczu więcej! Legalny polski bukmacher z okazji derbów Poznania przygotował bowiem specjalną promocję TOTALKURS, w ramach której zwycięstwo jednej z drużyn będzie można wytypować po kursie 100! Jakby tego było mało, będzie także okazja do odebrania spersonalizowanej koszulki swojego ukochanego, poznańskiego klubu – do rozdania jest 50 koszulek meczowych Lecha oraz 50 Warty. Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji? Nic prostszego! Wystarczy podążać za instrukcjami, które znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ.

Lech – 1.75 remis – 3.85 Warta – 5.10

1/X – 1.19 1/2 – 1.28 X/2 – 2.01

tak – 1.19 nie – 4.35

tak – 1.71 nie – 2.06

poniżej 0.5 – 8.25 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.02 powyżej 1.5 – 1.37

poniżej 2.5 – 1.70 powyżej 2.5 – 2.12

poniżej 3.5 – 1.25 powyżej 3.5 – 3.80

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.40

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

