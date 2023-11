Jesus znów jest z Jagiellonią. Dublet Wdowika i Jaga znów liderem ekstraklasy [WIDEO]

Gospodarze przystąpili do meczu żądni rewanżu za porażkę w poprzedniej kolejce z Pogonią w Szczecinie. Podopieczni Siemieńca wzięli się mocno do pracy i efekty przyszły bardzo szybko. W 19. min obrońcy Stali zostawili mnóstwo miejsca Kristofferowi Hansenowi, który z odległości 17. metrów od bramki strzelił nie do obrony. Jagiellonia poszła za ciosem i cztery minuty później było już 2:0. Obrońca Stali Leandro wyciął równo z trawą Dominika Marczuka, a że było to w polu karnym, więc Szymon Marciniak podyktował jedenastkę.

Będący w znakomitej formie Bartłomiej Wdowik nie zmarnował szansy i strzelił już swojego siódmego gola w sezonie. Dawno nie było tak skutecznego obrońcy w ekstraklasie, a to jeszcze nie był koniec w tym meczu. Trener Kamil Kiereś szukał szansy na odwrócenie losów meczu dokonując aż czterech zmian. Również zmieniał trener Jagi, a najważniejszy był powrót na boiska Jesusa Imaza. który pojawił się po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. I od razu popisał się sprytnym i niezwykle precyzyjnym strzałem, który dał Jadze trzeciego gola. Minęło kilka minut a znów o sobie dał znać Wdowik. Po raz kolejny popisał się niesamowitą precyzją egzekwując rzut wolny. Strzelił idealnie w górny róg bramki i Mateusz Kochalski był bez szans. To chyba kolejny powód, że nie powinno go zabraknąć w kadrze na najbliższy mecz reprezentacji z Czechami. Na razie lewy obrońca Jagiellonii może się cieszyć z dwóch goli i powrotu swojej drużyny na pozycję lidera.

Jagiellonia Białystok - PGE FKS Stal Mielec 4:0 (2:0)

Bramka: 1:0 Kristoffer Hansen (19), 2:0 Bartłomiej Wdowik (23-karny), 3:0 Jesus Imaz (79), 4:0 Bartłomiej Wdowik (83-wolny).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Dominik Marczuk. PGE FKS Stal Mielec: Rafael Santos, Bert Esselink.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 8 921.

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic - Michal Sacek, Mateusz Skrzypczak, Adrian Dieguez, Bartłomiej Wdowik - Dominik Marczuk(61. Jakub Lewicki), Nene, Jarosław Kubicki (78. Tomasz Kupisz), Kristoffer Hansen (78. Tomasz Kupisz) - Jose Naranjo (68. Jesus Imaz), Vinicius Matheus (61. Afimico Pululu).

PGE FKS Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Bert Esselink, Mateusz Matras, Leandro (58. Marco Ehmann) - Alvis Jaunzems (65. Mateusz Stępień), Michał Trąbka, Matthew Guillaumier (58. Rafael Santos), Krystian Getinger - Maciej Domański, Ilja Szkurin, Krzysztof Wołkowicz (58. Koki Hinokio).(PAP)

