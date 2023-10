i Autor: Super Express Kamil Kosowski to wychowanek KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i były reprezentant Polski.

Poprawią pozycję w tabeli?

Kamil Kosowski o postawie beniaminków ekstraklasy. "Ten zespół gra najgorszą piłkę w lidze"

W tym sezonie do ekstraklasy bezpośredni awans wywalczył zespoły: ŁKS-u Łódź i Ruchu Chorzów. Po barażach do tego duetu dołączyła Puszcza Niepołomice. To jest debiut na najwyższym szczeblu. Promocja została wywalczona na rocznicę 100-lecia istnienia klubu z Małopolski. Były kadrowicz Kamil Kosowski ocenił trzech beniaminków na łamach "Przeglądu Sportowego".