Taras Romanczuk: Betis ma dobry zawodników

W pierwszym spotkaniu Betis pokazał ogromną jakość. Kapitan Jagiellonii zwrócił uwagę na dużą intensywność oraz to, że po zawodach był tak zmęczony, że przez pół godziny siedział w szatni na podłodze. Docenia umiejętności piłkarzy hiszpańskiego klubu. - Betis ma dobrych zawodników, którzy nie boją się brać inicjatywy - powiedział Taras Romanczuk, cytowany przez klubowe media. - Jesteśmy w domu, na swoim stadionie przy pełnych trybunach. Spodziewam się z naszej strony dobrego meczu.

Wzruszenie złapało nas za gardło, gdy zobaczyliśmy tę scenę. Madryt w hołdzie selekcjonerowi Polaków

Kapitan Jagiellonii o walce do ostatniego gwizdka

Jednak Romanczuk uważa, że Jagiellonię stać na podjęcie walki w rewanżu z Betisem. Przyznał, że nie trzeba motywować piłkarzy na rewanż z Betisem. W jego ocenie sprawa awansu do półfinału nie jest jeszcze rozsrzygnięta. Zapewnia, że gospodarze nie ułatwią sprawy hiszpańskiej drużynie.

- Każdy z nas odpowiednio się nastawi - tłumaczył Romanczuk, cytowany przez klubowy portal. - Będziemy walczyć od pierwszego do ostatniego gwizdka. Nie mamy nic do stracenia. Możemy tylko zyskać. Wychodzimy z podniesionymi głowami. Wszystko jest w naszych rękach i nogach. Każdy zdaje sobie sprawę jak ważny jest to mecz, w jaki dzień go rozgrywamy: w Wielki Czwartek.

Kiedy Robert Lewandowski walnie setkę? Wyzwanie przez gwiazdą Barcelony

- Betis ma dobrych zawodników, którzy nie boją się brać inicjatywy. Jesteśmy w domu, na swoim stadionie przy pełnych trybunach. Spodziewam się z naszej strony dobrego meczu - powiedział Taras Romanczuk, cytowany przez klubowe media. -

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć

Wojciech Strzałkowski i jego Jagiellonia. Jakie ma plany i marzenia? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.