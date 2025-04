i Autor: cyfrasport, Cyfrasport Lukas Podolski, Erik Janża

Zasłyszane...

Sroga kara dla piłkarza Górnika. Za co? Aż trudno uwierzyć!

Ta sprawa jest zupełnie nietypowa, ale zarazem – bardzo bolesna dla ukaranego i jego klubu. Erik Janża być może do najspokojniejszych piłkarzy ekstraklasy nie należy, ale trzy mecze zawieszenia, jakie w środę nałożyła nań Komisja Ligi, to surowa kara. Za co? Jak utrzymują w Górniku – za słowa wypowiedziane prywatnie, w kuluarach stadionu w Lubinie.