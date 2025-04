Czy to thriller? Niestety nie...

W poprzedniej kolejce Zagłębie pokonało Radomiaka. Teraz ekipa trenera Leszka Ojrzyńskiego okazała się lepsza od Górnika. To ważne zwycięstwo w walce o utrzymanie, bo gospodarze mają już pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Jednak to Górnik dobrze zaczął spotkanie w Lubinie. Dominik Sarapata pomknął prawą stroną, a następnie zagrał przed pole karne do Yosuke Furukawy. Japończyk zwiódł obrońców gospodarzy i technicznym strzałem strzelił efekownego gola. Bramkarz Dominik Hładun poszybował w górę, ale nie dał raty wybronić uderzenie pomocnika zabrzan. Przed przerwą podopieczni trenera Jana Urbana prowadzili grę. Stwarzali sytuacje, ale zawodzili pod bramką Zagłębia. Powinnni podwyższyć wynik. Jednak bez powodzenia.

Dwa gole Zagłębia po przerwie, Górnik padł w Lubinie

Gospodarze odpowiedzieli po przerwie. Kapitan Damian Dąbrowski z rzutu rożnego idealnie zagrał na pole karne, a z jego podania skorzystał Aleks Ławniczak. Obrońca Zagłębia uderzenim piłki głową posłał ją do siatki śląskiej drużyny. Bramkarz Górnika był spóźniony w tej sytuacji i nie zdolał zapobiec utracie gola. Zwycięska bramka padła z rzutu karnego. Sędzia podyktował jedenastkę za faul bramkarza Majchrowicza na Mateuszu Wdowiaku. Sytuacja była analizowana przez system VAR. Szansy nie zmarnował Tomasz Pieńko, który zmylił golkipera śląskiej drużyny. Górnik wpadł w dołek, bo to dla niego już trzecia z rzędu porażka. Trzecia w rozmiarze 1:2.

Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:1

Bramki:

0:1 Yosuke Furukawa 14. min, 1:1 Aleks Ławniczak 51. min, 2:1 Tomasz Pieńko 73. min (karny)

Żółte kartki:

Mróz, Pieńko, Hładun (Zagłębie) - Majchrowicz, Josema, Liseth, Janicki (Górnik)

Sędziował: Paweł Malec. Widzów: 3936

Zagłębie: Dominik Hładun - Igor Orlikowski, Michał Nalepa, Aleks Ławniczak, Josip Ćorluka - Kajetan Szmyt (90, Arkadiusz Woźniak), Damian Dąbrowski (82, Tomasz Makowski), Jakub Kolan, Marek Mróz (46, Mateusz Wdowiak), Tomasz Pieńko (86, Bartłomiej Kłudka) - Dawid Kurminowski (82, Rafał Adamski)

Górnik: Filip Majchrowicz - Kryspin Szcześniak, Rafał Janicki, Josema, Erik Janża - Taofeek Ismaheel (55, Ousmane Sow), Dominik Sarapata, Patrik Hellebrand (90, Filip Prebsl), Lukas Podolski (83, Sinan Bakis), Yosuke Furukawa (83, Lukas Ambros) - Luka Zahović (90, Liseth)

Piłkarze Zagłębia w końcu się przebudzili. Tym razem wygrali 2:1 u siebie z Górnikiem w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla gospodarzy to dobry prognostyk przed finiszem ligi. Dla zabrzan pocieszeniem może być kapitalny gol strzelonym przez Yosuke Furukawę.

