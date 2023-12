Jan Urban o tym, dlaczego Erik Janża wyleciał z boiska. W ten sposób gracz Górnika odezwał się do sędziego

Pierwsza połowa była bardzo dobra

Górnik wygrał skromnie po golu, którego na początku strzelił Lawrence Ennali. Szkoleniowiec śląskiej drużyny tak podsumował wygraną z Pogonią. - Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra - powiedział trener Jan Urban podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Graliśmy tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Strzeliliśmy gola, a potem mieliśmy sytuacje do podwyższenia wyniku. Nie mogliśmy grać otwarcie, bo by nas Pogoń pokarała - przyznał.

Aleksandar Vuković nie może doczekać się tego momentu. Stanowcza deklaracja trenera Piasta

Czerwona kartka dla Janży za frajera

Ostatnie dwadzieścia minut gospodarze grali w osłabieniu po tym, jak Erik Janża został ukarany czerwoną kartką. Słoweniec miał powiedzieć obraźliwe słowa pod adresem sędziego. Co tak naprawdę się stało w tej sytuacji? - Erik Janża dostał czerwoną kartkę, bo… powiedział, że ktoś jest frajerem - wyznał trener Urban, cytowany przez PAP. - Ale on mówi, że u niego słowo frajer, to gość. Nie powinien tego robić. Gdybyśmy nie wygrali tego meczu, to Erik nie pojechałby na mistrzostwa Europy, bo bym go udusił. Obawiałem się o wynik, kiedy graliśmy w osłabieniu, bo Pogoń ma wiele jakości. W drugiej połowie po czerwonej kartce brawo dla drużyny za heroiczną walkę - dodał szkoleniowiec Górnika.

„Poldi” wrócił na murawę, a Górnik na zwycięską ścieżkę. Pogoń w Zabrzu nie miała za „Grosik” szczęścia

Erik Janża tłumaczy, co powiedział sędziemu! 🚨 Za te słowa kapitan Górnika otrzymał czerwoną kartkę 🟥📺 Oglądaj PKO BP Ekstraklasę w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/kHzDUVxTF6— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 1, 2023

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny