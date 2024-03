Koniec wstydliwej serii Lecha. Po dwóch golach Velde „Kolejorz” wskoczył na podium [WIDEO]

Celem Lecha były trzy punkty i przełamanie niemocy strzeleckiej. Podopieczni Mariusza Rumaka od 450 minut - licząc mecze ligowe i pucharowy z Pogonią - nie potrafili strzelić gola. W 16.min w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Kristoffer Velde, ale zbyt mocno wypuścił sobie piłkę i uprzedził go Grobelny. Dwie minuty późnej świetnym podaniem w polu karnym popisał się Filip Marchwiński, ale Filip Szymczak i Velde nie potrafili sfinalizować akcji. To było na tyle ze strony „Kolejorza”, bo do głosu doszli piłkarze Warty.

Świetny występ reprezentanta Polski, czy to będzie przełom? Tym zaskarbił sobie serca kibiców [WIDEO]

Stwarzali zagrożenie po stałych fragmentach, a groźne strzały z dystansu oddali Kajetan Szmyt i rozgrywający dobry mecz Belg, Mohamed Mezghrani. Co ciekawe w pierwszej połowie „Zieloni” oddali 4 celne strzały, a Lech tylko jeden. W 52. min znów świetnym podaniem popisał się „Marchewa”, który dostrzegł wychodzącego na pozycję Valde, a ten strzelił obok Jędrzeja Grobelnego do siatki. Mecz się otworzył, drużyny miały szanse do strzelenia gola i ponownie zdobyli go gospodarze. W 80. min po podaniu od Alana Czerwińskiego, Velde bardzo precyzyjnym strzałem prawą nogą ustalił wynik. Lech powrócił na ligowe punkty i przed pozostałymi meczami tej kolejki, ma 1 punkt straty do Jagiellonii i Śląska.

Momenty były, ale nic poza tym. Nudno i bezbramkowo w Lubinie [WIDEO]

Lech Poznań - Warta Poznań 2:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Kristoffer Velde (52), 2:0 Kristoffer Velde (80).

Żółta kartka - Lech Poznań: Bartosz Salamon, Ali Gholizadeh, Elias Andersson.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów 23 361.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Bartosz Salamon, Miha Blazic, Elias Andersson - Ali Gholizadeh (86. Nika Kwekweskiri), Radosław Murawski, Filip Marchwiński (90. Maksymilian Dziuba) - Kristoffer Velde, Filip Szymczak, Adriel Ba Loua (65. Alan Czerwiński).

Warta Poznań: Jędrzej Grobelny - Dimitris Stavropoulos, Dawid Szymonowicz, Bogdan Tiru (82. Stefan Savic) - Mohamed Mezghrani, Miguel Luis (82. Mateusz Kupczak), Maciej Żurawski (82. Dario Vizinger), Konrad Matuszewski - Kajetan Szmyt (90. Filip Tonder), Marton Eppel, Tomas Prikryl (82. Jakub Kiełb)