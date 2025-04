Goncalo Feio: „Dobijemy do setki!”. Legia gromi Ruch i jest bliska spektakularnego wyczynu

Tym razem nie było takiej dramaturgii, jak w pierwszym spotkaniu w Katalonii, gdy padł remis 4:4. Zwycięska bramka padła już w pierwszej połowie, a zdobył ją Ferran Torres, który jest zmiennikiem „Lewego”. W tej sytuacji świetnym podaniem popisał się Lamine Yamal. Wprawdzie w końcówce spotkania Alexander Sorloth pokonał Szczęsnego, ale to trafienie nie zostało uznane. Norweski napastnik był bowiem na spalonym. Tymczasem polski golkiper może pochwalić się swoją niesamowitą serią w bramce giganta: zanotował już 19 meczów bez porażki! Szczęsny zabawnie skomentował swoje wyczyny w Barcelonie.

Wojciech Szczęsny: Bardzo przyjemna robota

- To na pewno. Najpiękniej i nie ukrywam, że też najskuteczniej - powiedział Polak w TVP Sport. - To był mój 19. mecz bez porażki. Całkiem przyjemnie gra się w takim zespole. Szczególnie w takich meczach, jak dzisiaj, pomimo tej presji w końcówce spotkania. Ja tak naprawdę mam nić nie zepsuć. I dzisiaj chyba nie było nawet strzału na bramkę. Poza tymi z pozycji spalonej. Bardzo przyjemna robota. Polecam na przyszłość wszystkim Polakom. Pracujcie ciężko, żeby kiedyś mieć podobną - dodał zadowolony Szczęsny.

Wyjątkowy sezon dla polskch gwiazd Barcelony?

Polski duet: Szczęsny i Lewandowski mają powody do radości po awansie w Pucharze Hiszpanii. W finale rywalem Barcy będzie Real. Mecz zostanie rozegrany 26 kwietnia w Sewilli. W tym sezonie Barcelona zachowuje szanse na trzy trofea. Może zdobyć Puchar Hiszpanii, prowadzi w LaLiga, a w Lidze Mistrzów dotarł do ćwierćfinału. Czy to będzie wyjątkowy sezon dla klubu z Kataloni i duetu polskich piłkarzy?

