Szczęsny pobił niesamowity rekord! Żaden golkiper Barcelony nie dokonał tego przed nim, wielka rzecz

Wojciech Szczęsny dość niespodziewanie dołączył do FC Barcelony w październiku 2024 roku, gdy kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. Początkowo wydawało się, że szybko wskoczy do bramki, jednak na debiut musiał czekać aż do stycznia 2025 roku! Szybko jednak pokazał swoją klasę i po debiucie niemal z miejsca zastąpił Penę w podstawowym składzie szykowanym przez Hansiego Flicka na kolejne mecze. Mecz z Gironą był już 18. meczem Szczęsnego w Barcelonie i „Duma Katalonii” żadnego z tych meczów nie przegrała! Jak wskazał użytkownik AbsurDB na portalu X, ten wynik to... najlepszy wynik wśród bramkarzy w całej historii Barcelony, jeśli chodzi o serię bez porażki od debiutu. Lepsi od Polaka są już tylko zawodnicy z pola.

Na te niezwykłe liczby wspomniany profil na portalu X zwrócił uwagę już po meczu z Osasuną. – Żaden bramkarz w ponad stuletniej historii Barcelony nie zaczął gry w tym klubie od większej liczby meczów bez porażki (17) niż Szczęsny!!! Dogonieni: Baía, Giovanni, Reina 17. Ich gonimy: Fabregas 31, Paulinho 26, Johan Cruyff 24, Celades 22, Coutinho 21, Neymar 19, Turan 18 – napisał wówczas AbsurDB. Jako że Szczęsny wystąpił właśnie w 18. meczu w Barcelonie i go nie przegrał, to jest już lepszy od wspomnianych Bai, Giovanniego i Reiny, a zrównał się z Turanem. Przed nim zostało sześciu zawodników, ale żaden z nich nie był bramkarzem, więc Polak został właśnie najlepszym bramkarzem pod względem liczby nieprzegranych meczów od debiutu.

Teoretycznie byłoby możliwe pokonanie rekordu Fabregasa w tym sezonie, jednak Barcelona musiałaby praktycznie nie przegrać już do końca sezonu. O to może być trudno nawet w najbliższym czasie, ponieważ w pierwszych dniach kwietnia Barcelona zagra przeciwko Atletico Madryt w Pucharze Króla (2.04), Realowi Betis w lidze hiszpańskiej (5.04) oraz Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów (9.04).