Szok!

Kibole Wisły Kraków złapani przez policję. Skandal w dniu meczu Superpucharu Polski. Mieli przy sobie przerażający sprzęt

Superpuchar Polski nareszcie przeszedł do historii. Po wielu miesiącach przeciągania liny 2 kwietnia udało się doprowadzić do rozegrania meczu między Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków. Przed spotkaniem doszło do niemałej afery. W Białymstoku kibice „Białej Gwiazdy” zamalowali murale mistrzów Polski. Kibole zostali złapani przez policję. Aż strach, co mieli przy sobie!